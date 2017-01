Napadneme evropskou směrnici, která chce lidem vzít zbraně, řekl Chovanec

„Uděláme vše proto, aby ta směrnice nebyla součástí českého práva. Chystáme žalobu k Soudnímu dvoru EU. Čekáme na to, v jaké formě ta směrnice projde,“ prohlásil Chovanec.

„V době, kdy se zhoršuje bezpečnostní situace, Evropa přijde s opatřením, které sebere lidem zbraně. Chceme, aby se Češi mohli školit a cvičit,“ doplnil.

Členské země EU a zástupci europarlamentu se na zpřísnění pravidel pro nabývání a držení střelných zbraní shodli na konci prosince. Směrnici teď čeká hlasování v Evropském parlamentu a následně formální souhlas členských zemí (více jsme psali zde).

„Osobně tu směrnici nepodpořím, protože v řadě věcí je výkladové nejasná. Není jasné, na kolik zbraní v Česku dopadne. Rozmezí je od čtyřiceti do dvě stě tisíc. Legálně drženými zbraněmi se v Česku nepáchá násilná trestná činnost, to jsou pouze jednotky případů,“ upozornil Polčák.

Europoslanec ale zkritizoval Chovance za jeho návrh, aby se do ústavy začlenilo právo na použití legálně držených zbraní (více zde). „Pan ministr mě nepřesvědčil, proč to musí jít do ústavního zákona,“ řekl Polčák a dodal, že je zklamaný z české diplomacie. „Nebyla schopná dostat na svou stranu ostatní země, které proti evropské směrnici protestují,“ řekl.

Kompromisní podoba nových pravidel pro civilní použití zakazuje krátké poloautomatické střelné zbraně se zásobníkem na více než dvacet nábojů a dlouhé poloautomatické střelné zbraně se zásobníkem na více než deset nábojů. Zakázané budou také dlouhé střelné zbraně, které mají skládací či teleskopickou pažbu, a lze je proto snadno ukrýt.

Dohodnutý kompromis pak zpřísňuje nejen pravidla pro označování střelných zbraní a nově i jejich dílů, ale také pro jejich deaktivaci. Registrace se bude týkat i zbraní upravených jen pro slepé náboje, například pro divadlo či film, které se dosud mohly v některých zemích kupovat volně.