V šesté Otázce vyhrál Hynek, zrušil by možnost udělit milost během stíhání

souhlasy: 52 %, nesouhlasy: 35 %, rozdíl 17 % (zaokr.)

Přímo volený prezident by měl být také přímo odvolatelný. Jestliže prezidenta volí do funkce občané, nedává smysl, aby jej z ní mohli sesadit pouze poslanci, senátoři a Ústavní soud. Procedura je navíc natolik složitá, že se prakticky nedá uskutečnit. Když mohou lidé prezidenta odvolat v sousedním Rakousku i na Slovensku, není důvod, aby to nešlo u nás. Jistě, prezident není z výkonu své funkce odpovědný. Měla by ale existovat možnost, aby se zodpovídal těm, kteří jej do funkce zvolili: občanům.