Zájemci o Hrad prozradili, jaké by chtěli pravomoci. Ohodnoťte odpovědi

Uchazečům o prezidentské křeslo jsme od počátku projektu Otázka pro prezidenta položili už šest otázek. Dostali prostor vyjádřit se k tématům vládní krize, migrace a kvót, prezidentským milostem, k tomu, co by je odradilo od jmenování vítěze voleb premiérem a prozradili také, který státník je inspiruje.

V říjnu jsme se zájemců o Hrad zeptali, zda by hlava státu měla mít více pravomocí. Otázka zněla takto:

Změnil byste prezidentské pravomoci? Jakou byste zavedl a o čem by prezident rozhodovat neměl?

Ústava vytyčuje dva typy pravomocí. První skupinu tvoří ty absolutní, druhou pravomoci vyžadující kontrasignaci předsedou vlády. Z těch nejvýznamnějších lze jmenovat například pravomoc udělovat milosti či vyhlásit amnestii, vetovat zákony nebo jmenovat a odvolávat předsedu a další členy vlády. Změnu pravomocí musí vždy ústavní většinou schválit obě komory Parlamentu

Z odpovědí jednotlivých uchazečů o Hrad lze poměrně dobře dovodit, zda by dotyčný jako hlava státu chtěl do některých záležitostí více než jen mluvit, případně zda se k jakékoli změně pravomocí staví rezervovaně a větší moc by si uzurpovat nechtěl.

V pěti uplynulých kolech si nejlépe vedl lékař a aktivista Marek Hilšer, který zvítězil už třikrát, naposledy v srpnovém kole, když ve své odpovědi uvedl, že podezřelý z podvodu nemá být premiérem (více můžete číst zde). S odpovědí na záříjovou otázku, v níž jsme se ptali na politický vzor, nejvíce zaujal politik a podnikatel Otto Chaloupka (více zde).

Devět účastníků

Čtenáři v šestém kole hodnotí odpovědi sedmi uchazečů, nově se připojil manažer a šéf Asociace zbrojního průmyslu Jiří Hynek.

Otázky pro prezidenta se dále účastní (abecedně) vědec Jiří Drahoš, hudebník a producent Petr Hannig, lékař a aktivista Marek Hilšer, textař a podnikatel Michal Horáček, podnikatel Vratislav Kulháneka právník Karel Štogl.

Politik a podnikatel Otto Chaloupka a byznysmen Igor Sládek, kteří se projektu také účastní, v aktuálním kole nedodali své odpovědi ve stanoveném termínu.

Už dříve účast v projektu z časových důvodů odmítl Miloš Zeman, bez odezvy v červnu zůstala také opětovná nabídka účasti pro předsedu SPR-RSČ Miroslava Sládka.

Stejně jako další případní vážní uchazeči o úřad prezidenta se oba budou moci zapojit v dalších kolech projektu, pokud by si svoji účast rozmysleli. Pole účastníků může i prořídnout, pokud někdo odstoupí, případně hrubě či opakovaně poruší pravidla projektu.