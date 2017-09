V páté Otázce zvítězil Chaloupka. Inspirují ho Masaryk, Churchill a Reagan

souhlasy: 69 %, nesouhlasy: 20 %, rozdíl 49 % (zaokr.)

Vážím si celé řady státníků, kteří bojovali za správnou věc, bez ohledu na osobní rizika. Apelovali na lepší stránky člověka, i když to nebylo vždy populární. Pro příklad zůstanu doma. Vážím si T. G. Masaryka za to, že hájil pravdu proti přesile a jako prezident povýšil svobodu a demokracii na hlavní ideu státu. Václava Havla pak za to, jak tyto ideály oživoval v době totality i po listopadu 1989. K něčemu už mě oba inspirovali, a to k heslu: Nebát se, nelhat a před nikým se nehrbit!