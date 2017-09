Otázka pro prezidenta: Zájemců o Hrad se ptáme, kdo je jejich vzorem

Uchazečů o prezidentské křeslo se redakce iDNES.cz každý měsíc ptá na různá témata. Zatímco doposud jsme se jich v projektu Otázka pro prezidenta dotazovali vždy na aktuální záležitosti, které hýbaly společností, napopáté jsme se rozhodli zjistit, kdo je pro zájemce o Hrad jejich politickým vzorem.

Role prezidenta zdaleka není důležitá jen s ohledem na jeho pravomoci jako vrchního velitele ozbrojených sil či jeho právo vetovat zákony. Podle chování a vystupování hlavy státu si cizinci nezřídka utvářejí obrázek o celém národu, který navenek zastupuje.

Představa se v jejich hlavách přitom ani nemusí formovat na základě toho, co se stane či zazní během oficiálních zahraničních návštěv, ale pověst celé země může ovlivnit i dění na vlastní půdě.

Jako příklad lze uvést rok 2013, kdy si nejisté chůze Miloše Zemana při odemykání korunovačních klenotů všimli novináři ve Španělsku, Portugalsku, Rusku či Americe (psali jsme o tom zde).

Expert na etiketu Ladislav Špaček následně situaci v rozhovoru pro iDNES.cz odlehčil slovy: „Lid si zvolil toho, kdo je proslulý tím, že působí dojmem, že si dal panáka, a to i když třeba ve skutečnosti nepil. To už je takové jeho prokletí. Každý ale má své mouchy,“ uvedl (rozhovor čtěte zde).

Miloš Zeman, který se projektu Otázka pro prezidenta z časových důvodů neúčastní, svou náklonnost k pití destilátů i jiného alkoholu loni obhajoval před studenty technické univerzity v Liberci právě s pomocí příměru ke dvěma státníkům, kteří se v minulém století zapsali do historie odlišnými způsoby.

„Adolf Hitler byl vegetarián, nekuřák, abstinent a ani s jeho sexuálním životem nebylo všechno v pořádku. Churchill vykouřil denně osm těžkých doutníků, vypil lahev whisky a tři lahve šampaňského a vyhrál druhou světovou válku. Abstinent Hitler ji prohrál,“ řekl tehdy (více čtěte zde).

Doposud si nejlépe vedl lékař Marek Hilšer, který v Otázce zvítězil již třikrát. Naposledy v předchozím kole, kdy jsme se osmičky uchazečů ptali, co by je odradilo od jmenování vítěze voleb premiérem (více zde). Jednou se čtenářům nejvíce líbil bývalý předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš, a to v kole, kdy jsme se ptali na migraci, teror a uprchlické kvóty (čtěte zde).

Počet účastníků projektu se od začátku projektu postupně vyšplhal ze čtyř na nynějších osm. V srpnu k Jiřímu Drahošovi, Marku Hilšerovi, Michalu Horáčkovi, Otto Chaloupkovi, Vratislavu Kulhánkovi, Igoru Sládkovi a Karlu Štoglovi přibyl také hudebník a producent Petr Hannig.

Součástí seriálu je i přehled již uplynulých anket včetně statistik a žebříčku. V průběžném pořadí, které zohledňuje výsledky všech dosavadních kol je na prvním místě Marek Hilšer s 55 procenty, na druhém Michal Horáček s 45 procenty a na třetím Jiří Drahoš se 41 procenty (údaje jsou zaokrouhlené).

