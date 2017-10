Dívka z Ostravy nechodila do školy, její matce hrozí pět let vězení

Ženě z Ostravy hrozí až pět let vězení kvůli nedohlížení na pravidelnou docházku její nezletilé dcery do školy. Dítě nechodilo řádně do školy od loňského září do letošního června. Přes upozornění s tím žena nic neučinila. Podobné obvinění si tento týden vyslechli i rodiče školačky z Písku.