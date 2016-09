Staráte se víc o sebe než o lidi, sepsul světové lídry šéf OSN

Současné světové problémy nezpůsobují běžní lidé, jsou často „zapříčiněny politiky“, upozornil šéf OSN. Pro mnoho vůdců je rozhodující, aby byli „zvoleni jakýmikoli prostředky“, řekl. „A když už jsou u moci, myslím, že se staví nad lidi... a vytvoří se velká propast. Vládnou nad lidmi a jsou většinou zkorumpovaní a nerespektují hlasy lidí,“ dodal.

Pan uvedl příklad válkou zmítané Sýrie, kde násilí prodlužuje spor o budoucnost prezidenta Bašára Asada. „Na osudu jednoho muže by neměla záviset celá tato krize,“ řekl šéf OSN s tím, že vedení Sýrie nejde o principy.

Pan prozradil, že na něj někteří politici naléhali, aby například nenavštívil nějaké místo, na kterém se vzápětí sami objevili. „Byli to oni, kdo tam chtěl být první a sbírat body,“ tvrdí s tím, že kdyby uvedl jména dotyčných politiků, bylo by to „docela výbušné“.

Západní politici podle Pana na rozdíl od něj komunikují většinou prostřednictvím různých prohlášení, což je prý snadné. Také na něj údajně tlačili, aby něco neříkal.

„Lidé tvrdí, že jsem byl zticha a nemluvil o lidských právech, ale mohu vám říct, že jsem mluvil víc než kterýkoliv ze západních politiků, kteří jsou velmi opatrní,“ prohlásil šéf OSN.

Za výjimečné v dějinách OSN označil Pan své rozhodnutí odvolat vedoucího mise OSN ve Středoafrické republice, kde některé mírové jednotky OSN sexuálně zneužívaly místní ženy.

Pan se taky kriticky postavil k chodu OSN, jejíž rozhodovací procesy často vyžadují souhlas Valného shromáždění a/nebo Rady bezpečnosti, kterou může zablokovat jediný stát s právem veta. „Je to spravedlivé? Je to rozumné ve 21. století, když máte 193 členských států?“ podotkl.

Po odchodu z funkce se Pan hodlá vrátit do své vlasti, Jižní Koreje, kde hodlá všemi prostředky přispět k usmíření mezi ní a Severní Koreou.