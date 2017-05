Závodník Beneš nedostane odškodné za to, že ho stíhali za vraždu

Beneš tvrdil, že trestní stíhání poškodilo jeho pověst a také vztahy s rodinou, zejména s nyní již dospělou dcerou. Soud mu ale neuvěřil, hlavně kvůli tomu, že Beneš v době stíhání zdaleka nebyl bezúhonnou osobou. „Žaloba se zamítá,“ uvedla soudkyně Otília Hrehová z Obvodního soudu pro Prahu 2.

Odškodné za nemajetkovou újmu žádal Beneš nejprve přímo po ministerstvu spravedlnosti, a to ve výši jeden milion a tři tisíce korun. Ministerstvo mu vyhovělo jen částečně. Uznalo sice, že stíhání bylo neoprávněné, ale přiznalo za ně Benešovi jen dvacet tisíc korun. Další tisícovku dostal automobilový závodník za dvoudenní zadržení na začátku stíhání.

O zbytek částky, 982 tisíc korun, žaloval Beneš stát u soudu. Tvrdil, že jako poměrně známá osoba měl kvůli stíhání poškozenou pověst. Nejvíce mu vadilo to, že na něj na dlouhou dobu zanevřela jeho dcera Dominika, se kterou měl do té doby velmi blízký vztah.

Dcera: Delší odcizení by otec asi nepřežil

Dominika Benešová u soudu podrobně popsala, co pro ni obvinění otce znamenalo. Uvěřila prý, že její otec čin spáchal, a nedala si od něj vysvětlit, že to není pravda. Do té doby měli velmi vřelé vztahy, Dominika od dětství otce doprovázela na automobilových závodech a později sama závodila (více čtěte zde). Po obvinění s ním přerušila veškeré styky.

Názor změnila, až když přišla k soudu. Spolu s jejím otcem čelili obžalobě další tři muži (více zde). Podle vyšetřovatelů měli na svědomí vraždu podnikatele v pražské Michli. „Viděla jsem tam svědka, který byl opilý a plácal tam absolutní nesmysly,“ řekla Benešová. Zmíněné svědectví mělo být přitom pro kauzu klíčové, další důkazy byly jen nepřímé. „Jediným přímým důkazem byla výpověď svědka, který není stoprocentně věrohodný,“ uznala tehdy soudkyně a zprostila obžaloby všechny čtyři lidi.

„Vražda není sranda a jen tak někoho takhle obvinit, to si myslím, že není fér,“ uvedla Dominika Benešová v březnu 2017, kdy ve sporu o odškodné vystupovala jako svědkyně. Ochladnutí vztahů mezi ní a jejím otcem trvalo zhruba rok a otec ho prý nesl velmi těžce. „Myslím, že by to nepřežil, kdybychom se spolu dál nebavili. Nesl to hrozně,“ řekla.



Právní zástupkyně ministerstva spravedlnosti ale soudu předložila fotografie ze stránek stáje, za niž Benešovi závodí, a také náhledy facebookové komunikace. Vyplynulo z nich, že v době, kdy se prý otec s dcerou nebavili, se objevovaly na internetu jejich společné snímky.

Soudkyně proto označila výpověď Benešové za účelovou. „Odcizený vztah nebyl prokázán,“ uvedla. V odůvodnění svého rozhodnutí zmínila také to, že Beneš byl trestně stíhán už v minulosti, a ne jednou.

Jeho trestní historie sahá nejméně do počátku 80. let, většinou dostal podmínky a dvakrát mu pomohla amnestie. Z nepodmíněného trestu v délce sedmi let byl podmíněně propuštěn, další trest dostal v USA, a to v souvislosti se zprostředkováním prodeje 44 kilogramů nelegální látky.