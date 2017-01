Osahával moji dceru, tvrdí exmanželka muže, s nímž bydlela nezvěstná dívka

Nikdy těm slovům nepřikládala velkou váhu. Když se ale Iva S. doslechla o zmizení čtrnáctileté Michaely, rozhodla se jít na policii. Chtěla nahlásit, co o jejím exmanželovi Otakarovi S. říkala v roce 2013 její dcera. Otčím za ní údajně chodil v noci do pokoje, sedal si na postel a osahával ji. „Prý ležela na břiše a on ji hladil od pasu po nohách dolů,“ vzpomíná matka.

Tehdy tomu nechtěla uvěřit a věc neřešila, a to i kvůli tomu, že se muž krátce na to sbalil a bez vysvětlení je opustil. „Dodnes nevíme proč. A už se to nedozvíme,“ dodala jeho bývalá žena.

Nyní se rozhodla promluvit. „Minulý týden ve čtvrtek jsme byly s dcerou na policii,“ vypráví žena. „Byla jsem na výslechu,“ potvrzuje její slova dcera.

Její svědectví může být pro vyšetřování případu klíčové. „Policisté mi řekli, že Otakar S. byl hlavním podezřelým v případu ztracené Míši, a že pokud by ho neobvinili v této kauze, stíhali by ho za zneužívání mé dcery,“ tvrdí. Policisté to ovšem odmítli potvrdit.

Tři týdny pátrání

Otakar S. byl bývalým partnerem Michaeliny matky a s největší pravděpodobností spáchal v pondělí sebevraždu, našli ho v jednom z podkrovních bytů v Čeminech (více čtěte zde).

Michaela Muzikářová z Ústí nad Labem, která zmizela pravděpodobně 11. ledna, údajně neměla Otakara ráda. Podle sousedů radši odcházela k babičce, aby s ním nemusela trávit čas. Na konci loňského září napsala na svůj facebookový profil: „Nesnáším je, nesnáším! Mámu a toho...“ Podle sousedů měla na mysli právě matčina partnera Otakara.

Kriminalisté již vyslechli desítky lidí z dívčina okolí včetně rodiny, kamarádů a spolužáků, prohlídli stovky hodin kamerových záznamů. Konkrétní stopu stále nemají.

Podívejte se na jedny z posledních záběrů zmizelé dívky: