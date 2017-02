Vyschlý kraj u Oroville připomínal Mars, teď mají místní vody nad hlavu

Ještě před pár měsíci lidi žijící v okolí přehrady Oroville trápilo sucho. Když bylo nejhůře, hladina klesla na třetinu své obvyklé výšky a lidé z obnažených břehů tahali své hausbóty na prašná pole v okolí.

„Vypadalo to tu jako na Měsíci nebo na Marsu,“ vzpomíná pro list The New York Times místní stavební inspektor Brad McKeehan. „Nic tu nerostlo. Byly tu jen kameny,“ přibližuje sucha, které patří k nejpalčivějším kalifornským problémům posledních let.

Dnes je situace naprosto opačná. V nejlidnatějším státě Spojených států od října vytrvale prší. Kopce se opět zazelenaly, vyschlé přehrady se naplnily. Jenže teď už je vláhy až moc. V posledních dnech hladiny řek zvedly bouřky a sníh tající v pohoří Sierra Nevada. A přehrada Oroville začala mít problémy.

Do nádrže přiteklo tolik vody, že poprvé v padesátileté historii díla začala přetékat. Počátkem tohoto měsíce navíc technici zjistili, že voda v betonovém skluzu od pohotovostního přepadu vymlela velkou díru. V neděli poškodila i stráň pod nouzovým přepadem, kde není vybudovaný betonový skluz, a úřady nařídily evakuaci asi 200 000 lidí žijících pod přehradou.

Víc vody než dokážeme zvládnout

„Bylo to peklo,“ popisuje úprk před živlem pěstitel rýže Kurt Richter, který v pondělí naložil rodinu do karavanu a odjel do Colusy, města vzdáleného asi 80 kilometrů jihozápadně od Oroville. Po vyhlášení evakuace podle něj nastal chaos, auta se na silnicích tlačila na sebe a někteří řidiči jezdili v protisměru.

Nikdo v Oroville nečekal, že by se něco takového mohlo stát, vždyť ještě před několika lety hladina přehrady téměř nebyla vidět. „Měli jsme tu tvrdý úsporný režim, zcela oprávněné restrikce a omezení. Teď tu je víc vody, než dokážeme zvládnout,“ líčí Richter opatření k šetření vodou.

Odborníci upozorňují, že protržení přehrady nikdy nehrozilo, ale místní příliš klidní nejsou. „Vznáší se nad námi nebezpečí a nikdo neví, jak dlouho to ještě potrvá. Příští týden má přijít další bouřkový systém,“ dodává kalifornský farmář.

Oroville Přes dva kilometry dlouhá umělá nádrž Oroville pojme asi čtyři kubické kilometry vody. Přehrada má sypanou hráz, která je s 230 metry nejvyšší v USA. Vodní dílo slouží jako zásobárna vody, k výrobě elektřiny a plní i protipovodňovou funkci. Situace v Oroville vyvolala otázky ohledně bezpečnosti českých přehrad. Největší vodní díla u nás jsou podle Povodí Moravy připravena i na desetitisíciletou vodu. To kromě jiného zajišťují pravidelné obchůzky a speciální měření, jejichž účelem je odhalit možné průsaky a deformace.

Veřejnost si zároveň klade otázku, jestli se poškození přehrady nedalo předejít. Ochránci přírody upozorňují, že už před deseti lety podali návrh na vybudování betonového kanálu pod nouzovým přepadem. Tedy na místě, které v pondělí poškodila voda valící se z přehrady.

„Mysleli si, že to nikdy nebude potřeba. Byli si jistí, že eroze není problém. Nyní se ukazuje, že oba tyto předpoklady byly špatné,“ říká Ron Stork z organizace Friends of the River. Kalifornský úřad vodních zdrojů tvrdí, že podobnou žádost nikdy neobdržel. Použití nouzového přelivu a následující eroze svahu byla podle něj „novou, bezprecedentní událostí“.

Návrat do reality

Vodohospodáři už vyhrocenou situaci na přehradě Oroville stabilizovali. Hladina vody výrazně poklesla a již v neděli večer se odtok přes nouzový přeliv zastavil. Vodohospodáři v pondělí přes hlavní přeliv odpouštěli zhruba 3 000 kubických metrů za sekundu.

Škody na přehradě nyní zkoumají experti. Helikoptéry už dopravují na místo stavební materiál. Situaci na severu Kalifornie bedlivě sledovali i představitelé Pentagonu. Armáda je připravena na místo poslat letadla, záchranáře, léky a stany. Do pohotovosti bylo uvedeno 23 000 členů Národní gardy.

Farmáři z Oroville si nyní zvykají na skutečnost, že po letech sucha jsou jejich pole pod vodou. „Bude tam tolik vody, že ani nevím, jestli budu moci zasít,“ uvažuje Richter. Poplach kolem přehrady podle něj přinesl jednu dobrou věc: místním připomněl, že žijí v záplavové zóně. „Všechny nás to vrátilo do reality a ukázalo nám, co všechno se může v této části údolí stát,“ dodává Richter.