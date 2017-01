Nejkvalitnější půda mizí z polí. Zabránit tomu mají statisícové pokuty

Na polích se tvoří stovky let a bez užitku jí zmizí miliony tun během jediného roku. Ornice, nejkvalitnější vrstva půdy. Je to to nejcennější, co na polích máme, přitom v Česku jí každý rok prudké deště spláchnou přes dvacet milionů tun do řek a potoků.