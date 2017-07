Orlický vrah může žádat o propuštění z vězení, bratr oběti nesouhlasí

Z gangu orlických vrahů zůstává Černý za mřížemi jako poslední, protože jako jediný dostal doživotí.

Pozůstalý po jedné z obětí, která skončila v sudu na dně Orlíku, Vladimír Hodr, v půli června dostal dopis od probační a mediační služby. Justice se ho v dopisu táže, jestli by v souvislosti s Černého případným propuštěním chtěl využít služeb psychologa.

„Nedovedu si představit, že takovéhle individuum by se mělo vrátit do společnosti,“ řekl v pátek Hodr. Vladimírova tehdy pětatřicetiletého bratra Vlastimila zastřelil Černý zezadu v březnu 1992 ze zištných důvodů kvůli zlatým pečetím.

Hodr, který pracuje jako speciální pedagog, o žádného psychologa nestojí. „Přes dvacet let se o to nikdo nezajímal a teď najednou ano? Otec se v podstatě utrápil, ten to v sobě držel. Matka měla štěstí, že byla věřící, ta to snášela lépe, ale stejně... Já když si vzpomenu, jak jezdila v MHD po Praze a bratra hledala. Jednou třeba přišla: Já jsem Vlastíka viděla, on seděl v tramvaji, která jela směrem na Barrandov,“ vypráví Vladimír Hodr.

Vražda se stala v roce 1992, ale policie vyzvedla sudy s oběťmi až v roce 1995, takže tři roky příbuzní věřili, že se Hodr ztratil, ale že žije.

Černý se pak ve vězení přejmenoval na Ludvíka Zámečníka. Dnes si trest odpykává v nápravném zařízení Horní Slavkov.

Mluvčí mediační služby Kristina Labohá vysvětlila, že ke konkrétnímu případu se vyjadřovat nemůže, ale potvrdila, že podobné dopisy skutečně rozesílají. „V rámci programu podmíněného propuštění Křehká šance naši úředníci zpravidla kontaktují i oběti a pozůstalé s nabídkou pomoci,“ potvrdila mluvčí Labohá.

Oběť Vlastimil Hodr a vrah Ludvík Černý se znali, i když přeživší bratr o jejich vztahu moc nevěděl.

„Jedna známá mi nedávno vyprávěla, že když zvonil telefon, tak naše matka říkávala: Zvedněte to někdo, to volá asi ten Černý, já to nechci vzít,“ vzpomíná nyní Hodr.

V Česku se ještě žádnému doživotně odsouzenému nepodařilo dosáhnout předčasného propuštění. Venku je jen Jiří Kajínek, který dostal milost.

Černý alias Zámečník byl přímým vykonavatelem orlických vražd, to on mačkal spoušť, a proto logicky dostal nejvyšší trest.

„Parta kolem Černého si zařídila jatka na lidi. Likvidovali je jako nacisté Židy. Pan Černý díky tomu, že byl zrušen trest smrti, tak vyhrál jackpot, protože je živý,“ říká Hodr.

Vlastimil Hodr byl v pořadí třetí oběť gangu a Černý ho zastřelil za bílého dne v areálu benzinové pumpy v Rudné. Ukradl mu zlaté pečetě, které měl Hodr u sebe. Ty se nikdy nenašly. Pachatelé tělo rozřezali, protože mrtvola se do sudu nevešla.