O budoucnosti EU se rozhodne na hranicích, vzkázal Orbán do Bruselu

14:38 , aktualizováno 14:38

Budoucnost EU neleží v Bruselu, ale na hranicích mezi Tureckem a Bulharskem. Během návštěvy Balkánu to prohlásil maďarský premiér Viktor Orbán. Bulharsko žádá EU o pomoc s ochranou hranic, které částečně zatarasilo plotem. Pokud by selhala dohoda s Tureckem, právě přes Balkán by do Evropy mířily masy běženců.