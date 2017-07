Dobytí Mosulu je otázkou hodin, tvrdí irácká armáda. Vojáci už slaví

„Vidíme boje o poslední metry a pak bude oznámeno vítězství. Je to otázka několika hodin,“ hlásila v sobotu irácká státní televize s odvoláním na svého zpravodaje u armádních jednotek v Mosulu. Televize rovněž uvedla, že byly v bojích v historickém centru města zabity desítky příslušníků IS a mnozí se snažili uplavat přes řeku Tigris, která město rozděluje.



Agentura AP v pátek informovala, že IS v Mosulu ovládá poslední kilometr čtvereční území. Armáda podle pátečních zpráv odhadovala, že na místě zůstalo několik set členů IS, hlavně zahraničních bojovníků. Ti ale bojovali do poslední chvíle urputně o každý metr.

Porážku samozvaného Islámského státu vyhlásil už minulý týden předseda irácké vlády Hajdar Abádí, když irácké jednotky dobyly v historickém centru ruiny symbolické mešity An-Núrí (více čtěte zde). Právě z ní vyhlásil vůdce IS abú Bakr Bagdádí v roce 2014 na dobytých územích v Iráku a Sýrii chalífát. Slavnou mešitu z 12. století, která proslula nakloněným minaretem, už 21. června radikálové z IS sami vyhodili do povětří (více o tom zde).

Boje trvají již přes půl roku

Členové IS obsadili tehdy druhé největší irácké město Mosul v červnu 2014. Ofenzivu za jeho znovudobytí zahájila irácká armáda loni na podzim. V lednu dostala pod kontrolu jeho východní část a od února bojuje o jeho západní, více zalidněnou část.

Od začátku ofenzivy z Mosulu uprchlo na 900 000 lidí, což byla asi polovina předválečné populace města. Tisíce lidí během ofenzivy zemřely a město bylo značně zdevastováno.

Podle OSN vyjde obnova základní infrastruktury Mosulu na více než miliardu dolarů (asi 23 miliard Kč). Zatímco ve východním Mosulu by mohla být síť vodovodů, kanalizace, elektrických kabelů, stejně jako škol a nemocnic opravena do dvou měsíců, v západní části města to bude podle odhadů OSN trvat déle než rok.