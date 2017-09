Případů rakoviny plic může od příštího roku ubývat, predikují lékaři

Mezi nádory je rakovina plic nejčastější příčinou smrti. Pět let od diagnózy v pokročilém stádium přežije 16 procent pacientů. Pokud je ale nemoc zachycená brzy, dá se úspěšně vyléčit u 60 až 70 procent. Ve středně pokročilém stádiu nemoci, pokud nemá nádor takzvané metastázy, čili další ložiska mimo plíce, jde o 20 až 25 procent pacientů.

„Kdyby najednou všichni přestali kouřit, nemoc se bude projevovat ještě dvacet let,“ uvedl onkolog z Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) David Feltl.

Polovina nově odhalených nádorů plic je u bývalých kuřáků, zaznělo na středeční tiskové konferenci sdružení Onkomaják.

Základem úspěšné léčby je podle Votruby včasné odhalení. „Rakovina plic nebolí. Až ve chvíli, kdy vykašlete krev, začne vás něco bolet nebo výrazně hubnete, tak začnete řešit, že je něco špatně, ale to už bývá třetí nebo čtvrté stadium,“ dodal.

K častější diagnóze by podle něj mohli přispět praktičtí nebo plicní lékaři. Pacienta, který hodně kouří a na spirometrickém vyšetření dechu je mu zjištěn začátek obstrukce dýchacích cest, by měl podstoupit vyšetření na počítačové tomografii. „Takoví pacienti mají zhruba čtyřikrát vyšší riziko plicní rakoviny, a už stojí za to je vyšetřovat,“ uvedl Votruba.

Ročně onemocní rakovinou plic přes 6 000 Čechů. V roce 2015, ze kterého pochází poslední data, to bylo 6 476 nových případů, 5 328 lidí rakovině plic podlehlo. Počet nově objevených nádorů v posledních letech klesá u mužů, ale roste u žen. Pokročilé stadium má osm z deseti nově diagnostikovaných. Pro příští rok odborníci předvídají asi 6 350 nově odhalených nádorů plic.