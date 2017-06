Češi neumí řešit spory se sousedy, stále častěji sahají po zbrani

Muž se často opíjí a v noci opakovaně buší všem sousedům na dveře. Jiný zase údajně naházel sousedovi na pozemek hromadu exkrementů, když si dotyčný opakovaně stěžoval na štěkot jeho psa. To je jen zlomek stížností, které úřad ombudsmana v uplynulé době řešil.

„Sousedských sporů přibývá a přibývá také agrese při jejich řešení. Použití zbraně, které dříve bylo prakticky vyloučeno, se dnes stává velmi častým. Razance, se kterou lidé řeší spory, ve společnosti spíše přibývá, což velice narušuje právní řád,“ uvedl zástupce ombudsmanky Stanislav Křeček.

Ve městech si podle jeho slov lidé stěžují především na hluk a zápach, na venkově pak zpravidla řeší spory o hranice pozemků, přerostlé větve stromů či narušování soukromí záběrem sousedových kamer.

Pracovníci Úřadu veřejného ochránce práv se navíc obávají, že spolu s novým přestupkovým zákonem si lidé začnou stěžovat na ještě větší banality. Pokud se doposud cítili například uražení na cti, museli sami zformulovat a úřadu podat kvalifikovaný návrh se všemi právními náležitostmi, aby bylo zahájeno správní řízení o přestupku.

„Nový přestupkový zákon však umožňuje podávat mnohem více podnětů na přestupky, které nemusí být nijak odůvodněny, stačí jakékoli oznámení a úřad se tím bude muset zabývat. Výhodou je naopak, že úřad musí každou sankci velmi podrobně zdůvodnit, takže je prakticky vyloučena libovůle,“ řekl Křeček.

K zahlcení úřadů může přispět i to, že oznamovatel nově nebude muset hradit náklady správního řízení, pokud ho úředníci zastaví s tím, že se přestupek nestal, nebo se ho nepodařilo prokázat. Náklady bude nově hradit pouze obviněný, pokud bude uznán vinným. „Jsme zvědaví, jak tohle bude v praxi probíhat, pro správní úřady to podle nás bude velká zátěž,“ doplnil

Nový stavební zákon může zavalit soudy

S obavami Úřad veřejného ochránce práv vyhlíží i nový stavební zákon. „Pořád se mluví o snaze zjednodušit stavební zákon pro lidi, což se však podle mého názoru nepovedlo. Původní zákon měl sto dvacet paragrafů, nový jich bude mít dvě stě,“ uvedl specialista na stavební právo Marek Hanák.

Například v případě stavby rodinného domu na ohlášku si stavebník nově bude muset sám vybrat, koho ze sousedů osloví - jinak řečeno sám vyhodnotí, kdo je jeho stavbou zasažen.

„Očekáváme spory a dohady o tom, kdo tím ‚přímo dotčeným’ může být,“ dodal Hanák. Ti, kteří tohle postavení nezískají, a nebude tím pádem vyžadován jejich souhlas se stavbou, se tak v reálu často ani nemusejí v reálné lhůtě dozvědět, že se vedle nich něco děje.

„To povede ne ke zjednodušení řízení, ale naopak k soudním sporům, soudy mohou být v konečném důsledku těmito spory více zavaleny než správní úřady,“ upozornil Stanislav Křeček. Připomněl také podnět, který ombudsmanka Anna Šabatová zaslala senátorům v souvislosti s omezením účasti veřejnosti při schvalování velkých staveb, se kterým novela také počítá.

Jak řešit spor o kouření? Nikdo neví

Ze zkušeností úřadu ombudsmana plyne, že ať správní řízení dopadne jakkoli, stejně to lidem zpravidla nepomůže vyřešit konflikt v osobní rovině. „Neřeší to podstatu sporu,“ uvedl Křeček s tím, že sousedské spory se často táhnou celé generace a jsou běžné například i v chatařských oblastech.

Dodal, že v současné době lidem chybí autorita, kterou by respektovali. „Mnohdy totiž nerespektují ani soud. Už předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský se nechal slyšet, že co dřív řešil starosta, řeší dnes právě Ústavní soud,“ dodal Křeček.

Sousedské spory považuje za selhání komunikace. „Zásah veřejné moci by měl být povolán pouze tehdy, jestliže to přesáhne určitou míru. Sousedy si nevybíráme, ale ne každé chování souseda, které se nám nelíbí, takový zásah vyžaduje,“ dodal.

Úřad také počítá s nárůstem stížností v souvislosti s protikuřáckým zákonem, který vyhnal kuřáky z hospod na ulici. „Nikdo si s tím moc neví rady, je to souboj dvou legitimních práv. Bude to problém a bude se to muset vyřešit, ale zatím nikdo neví jak,“ uzavřel Křeček.