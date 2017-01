V Británii zemřela i druhá malá Češka, kterou srazilo na silvestra auto

Nehoda se odehrála v sobotu večer po sedmé hodině, když se dívky vracely z obchodu domů. Ve chvíli, kdy přecházely silnici, se vysokou rychlostí přiřítil automobil a dívky srazil. Řidič z místa nehody ujel, vozidlo posléze odstavil a utekl (více čtěte zde).

Dvanáctiletá Helina zemřela na místě nehody. Její mladší sestřenice Žaneta byla převezena ve vážném stavu do nemocnice v Manchesteru, kde v pondělí zraněním podlehla. Uvedl to deník The Independent s odkazem na prohlášení policie.

„Tohle je srdcervoucí nehoda, která vzala život dvěma mladým dívkám. Naše myšlenky jsou s pozůstalými, kteří jsou pochopitelně zničení,“ uvedl vyšetřovatel Lee Westhead. Policie podle něj nyní výrazně pokročila ve vyšetřování.

Kriminalisté zadrželi v souvislosti s nehodou pět mužů ve věku 18, 23, 38, 48 a 59 let, kteří jsou podezřelí ze zabití v důsledku nebezpečného řízení. Podle zpravodajského webu BBC zůstávají čtyři z nich ve vazbě, zatímco pátý, 23letý muž, byl propuštěn.

Ačkoliv dřívější zprávy uváděly, že dívky srazil černý automobil Volkswagen Golf, policie vůz identifikovala jako modrý Peugeot 807. Řidič auto po nehodě odstavil na nedaleké ulici Honeywell Lane a celá osádka utekla.