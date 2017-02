Okamura půjde do voleb sám. Vzal si na ně půjčku 18 milionů korun

„Tento úvěr bude základem pro financování volební kampaně ve volbách do Poslanecké sněmovny. Na žádost banky ručí bance za úvěr osobně svým majetkem předseda hnutí Tomio Okamura a místopředseda hnutí Radim Fiala,“ sdělilo hnutí SPD, které zaroveň vyzvalo k podpoře ve volební kampani všechny svoje členy a příznivce.



Na dotaz iDNES.cz, u které banky je úvěr, za nějž ručí, odvětil Okamura v sms zprávě: „Za úvěr se ručí státním příspěvkem za krajské volby, ten je právě ve výši 18 milionů. Jen v případě, že by stát dle zákona neplatil, tak je osobní ručení.“ Jméno bankovního ústavu nesdělil.

Předsednictvo okamurovců vydalo v úterý prohlášení, že SPD bude kandidovat jako samostatný politický subjekt a návrhy kandidátních listin připraví regionální kluby SPD.

Prezident Zeman v sobotu na volebním sjezdu Strany práv občanů mluvil o tom, že v krajských volbách uspěla pouze tam, kde kandidovala v koalici s Okamurovým hnutímn, zatímco na Zlínsku a Pardubicku, kde kandidovala sama, vybouchla. Vyzdvihl společné body, které podle něj mají SPO a SPD - podporu přímé demokracie či kritický názor na příchod migrantů.

Jedna z možností podle něj je účast některých členů SPO na kandidátkách, které sestaví Okamurovo hnutí. Ale to jen v případě, že to budou důstojná místa. „Pokud tato podmínka bude odmítnuta, nebo vám budou kladeny ponižující podmínky, jděte do toho a kandidujte samostatně. Vždy je lepší čestně prohrát než utéci z bojiště,“ řekl Zeman. (více zde)