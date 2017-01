České památky jsou v ohrožení. Dle soudu jejich ochrana neplatí

Nejistotu nastartoval nedávný rozsudek Městského soudu v Praze, který se týkal jediného stavení v Dolním Javoří. Podle soudu ho na památkový seznam sice zapsal v roce 1984 okresní národní výbor, ale tehdejší zákon takové právo vymezoval jen krajskému. Zpamátnění je tak od počátku neplatné.

Potíž je v tom, že ve stejné situaci jsou celé dvě třetiny všech památek v Česku. Totální rozklad památkové péče teď může odvrátit už jen opačný rozsudek Nejvyššího správního soudu, ke kterému ministerstvo podalo kasační stížnost.

Jinak by podobně jako v případě Dolního Javoří muselo zrušit ochranu drtivé většině památek, které se na seznamu ocitly před rokem 1988, kdy začal platit nový zákon.

„V obdobných případech by ministerstvo kultury muselo rozhodovat obdobně, a tento závěr by tedy muselo promítnout ve všech případech, kdy by v budoucnu rozhodovalo,“ uvedla mluvčí ministerstva kultury Simona Cigánková.