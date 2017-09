Mladík si za vraždu policisty odpyká 18 let, potvrdil odvolací soud

„Podle našeho názoru se nejedná o trest nepřiměřeně přísný,“ řekl předseda odvolacího senátu Jiří Lněnička. Podle něj obžalovaný před soudem neprojevil žádnou velkou lítost. „Obžalovaný bude mít dost času na to, uvědomit si ve vězení svoji chybu,“ dodal.

Mladík, kterého do jednací síně přivedla sedmičlenná ozbrojená eskorta, vypověděl, že byl v den vraždy pod vlivem pervitinu a marihuany a že tři noci nespal. Nepoznal prý, že jde o policisty. „Myslel jsem si, že mě chtějí zmasakrovat, že mě chtějí zabít,“ uvedl. Podle svých slov se domníval, že policisté byli „teroristi nebo gangsteři“. Jak přišel k noži, prý neví. „Nějak se to stalo,“ okomentoval celou situaci.

„Je to opravdu velké neštěstí,“ řekl Hajný a na závěr svého prohlášení dodal, že si uvědomil, že užívání drog je špatné a že bez nich může žít. Od svého zatčení je již devět měsíců čistý.

Nezkušení policisté

Podle advokáta Miroslava Kříženeckého jsou fatální následky celého případu i vinou policie. „Policisté věděli o nebezpečí, do kterého vstupují a situaci podcenili,“ řekl odvolacímu senátu. Obhájce dva tehdy zasahující policisty označil za nevycvičené a nezkušené.

Podle něj měla policie na základě telefonátu s matkou, která tísňovou linku vytočila, na místo vyslat někoho jiného. „To je tragédie, že policie, která se honosí tím, že má pomáhat a chránit, nedokáže ochránit vlastní život. Kdyby byl služební zákrok proveden správně, neměli byste dnes koho soudit,“ prohlásil.

Obhájce také požádal soud o nové dokazování a vrácení celé věci ke krajskému soudu. Podle něj soud prvního stupně pochybil, když nebyla provedena rekonstrukce celé situace a nebyl předán plánek místa. Poukázal také na nejasnosti ve výpovědi druhého policisty.

Jeho žádosti soud nevyhověl a ztotožnil se s názorem státního zástupce Petra Duška. „Nemůže provádět dokazování do nekonečna,“ uvedl Dušek. Se stanovenou výši trestu soudu prvního stupně naprosto souhlasil. „Soud prvního stupně provedl v hlavním líčením obsáhlé a vyčerpávající dokazování. Je těžké si představit jinou právní kvalifikaci, než která je v současné době nastavena,“ řekl Dušek.

Vrchní soud nakonec částečně potvrdil rozhodnutí soudu krajského. „Obžalovaný jednoho policistu usmrtil, druhého se pokusil usmrtit. Právní kvalifikace je naprosto správná,“ prohlásil Lněnička. „Soud k úvahám o výjimečném trestu nepřistoupil a postačí uložení trestu v zákonné sazbě, tedy ve výši 18 let.“

Oproti původnímu rozsudku (psali jsme zde) se změnil typ věznice z nejpřísnější zvýšené ostrahy na ostrahu. Změnila se i forma protidrogového léčení z ústavního na ambulantní. Na tu může Hajný nastoupit už ve výkonu trestu. Součástí verdiktu je i zabrání konopí a zbraní, které policie našla v domě Hajného rodiny při následné prohlídce.

Roztržka v rodině, která skončila smrtí

Útok se stal loni 18. prosince. Hajný, který měl zkušenosti s drogami od svých 13 let, tehdy vyhrožoval členům své rodiny a napadal je. Jeho matka proto zavolala na tísňovou linku a požádala policii o pomoc. Do domu se dostavila dvoučlenná uniformovaná hlídka z obvodního oddělení, jež vycházela z toho, že mladík je ozbrojen pouze násadou od koštěte.

Hajný nejprve udeřil prvního z policistů dřevěnou tyčí do úst, a když na něj hlídka vytáhla teleskopické obušky, bodl druhého z mužů kuchyňským nožem do břicha. Tomuto policistovi zachránila život následná operace, při níž mu lékaři museli odejmout slezinu. Jeho kolegu, kterého Hajný zasáhl nožem zezadu do hrudníku, se zachránit nepodařilo. Po zakrvácení hrudní dutiny zemřel na otok mozku (psali jsme o tom zde).