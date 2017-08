ODS chce na dávkách ušetřit 10 miliard. Vadí jí, že se řeší jen skandály

„S ANO nesrovnáváme, žádný program totiž zatím neukázalo,“ řekl iDNES.cz Fiala. Hnutí Andreje Babiše si pro představení svého volebního programu zvolilo neděli 3. září.

„Dříve bylo zvykem, že strany představily své programy do voleb, navrhovala se jednotlivá řešení, hodnotilo se, co je reálné a co reálné není. To v poslední době vymizelo,“ uvedl Fiala.

„Vypadá to tak, že volební kampaň je jenom o nějakých kauzách, spekulacích, kdo s kým půjde, o skandálech. To je typ kampaně, který my vést nechceme a který také nepovedeme,“ řekl Fiala. Jeho strana chce podle něj ukázat rozdíl mezi cestou k socialistickým experimentům a cestou k nižším daním, vyšším příjmům a menší byrokracii.

„Každý z návrhů ČSSD znamená, že by se někomu daně zvýšily. ODS naopak navrhuje nižší daně pro všechny, což by znamenalo sedmiprocentní navýšení mzdy,“ prohlásil šéf občanských demokratů.

„Vedlejší náklady práce u nás jsou jedny z nejvyšších v Evropě. My proto chceme snížit odvody na sociální pojištění. ČSSD to naopak odmítá a chce úlevy jen pro členy odborů, tedy pro své věrné,“ řekl také Fiala.

Zatímco ČSSD chce firmám daně zvyšovat, ODS se – jak uvedl – zavázala ve své „Vyšehradské deklaraci“ (více o ní zde), že to po celé volební období neudělá.

„Nebyla by to sociální demokracie, aby nenavrhovala další rozšíření sociálních dávek a okruhu příjemců. My naopak chceme větší adresnost sociálních dávek, aby je dostávali pouze ti, kteří tu pomoc opravdu potřebují,“ uvedl lídr ODS. Jeho strana má podle něj počítáno, že by se tím ušetřilo deset miliard korun ročně. Kritizoval také počínání vlády s největší silou ČSSD ohledně výdajů na obranu. Finální část své kampaně odstartuje ODS oficiálně v pátek v Brně, kde je právě předseda její strany volebním lídrem.