Zaorálek sehraje užitečného idiota, tvrdí ODS a stěžuje si na televize

12:30 , aktualizováno 12:30

ODS chybí televizní konfrontace předsedy Petra Fialy s šéfem ANO Andrejem Babišem. Je přesvědčena, že proti by proti němu měl v diskusi stanout šéf opoziční strany. Duel Babiše s ministrem zahraničí Lubomírem Zaorálkem na Nově označila za divadlo. Postěžovala si i na to, že Prima přeřadila Fialu do jiné diskuse, ač se měl původně utkat s Babišem.