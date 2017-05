Pravice nebude pro pád vlády. ODS chce, aby Zeman urychlil volby

„To je doporučení poslaneckého klubu pro jednání předsednictva a poslaneckého klubu,“ řekl šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek. „My máme kandidáta do vlády, tím je Alena Schillerová,“ uvedl ministr Robert Pelikán. Schillerovou premiér Bohuslav Sobotka odmítl.

Třikrát a dost, říká Faltýnek k hledání nového ministra

„Půjdu na jednání s názorem třikrát a dost,“ řekl Faltýnek, že on sám se kloní k tomu, aby ANO ještě jednou přišla s kandidátem do vlády. Stejný názor má místopředseda ANO, ministr životního prostředí Richard Brabec.

ODS a TOP 09 zároveň v úterý odmítly hlasování o nedůvěře vládě, o což usilují komunisté. „Je evidentní, že vládní krize trvá,“ řekla poslankyně Černochová z ODS.

„Nevím, kolik v tuto chvíli mají komunisté podpisů. My své podpisy pro ten arch nepřipojíme. Nechceme umožnit prezidentu Zemanovi, aby měl ještě větší sílu,“ uvedla Černochová „Vládní koalice fakticky neexistuje, ani vládní většina, my usilujeme o předčasné volby,“ řekl šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura.

„Překvapil mě postoj ODS, která chce udržet premiéra Sobotku za každou cenu,“ prohlásil před schůzí Sněmovny šéf komunistů Vojtěch Filip. Komunisté budou požadovat, aby premiér Bohuslav Sobotka na právě začínající schůzi poslancům řekl, jak chce postupovat při řešení vládní krize.

Podle Filipa i většina veřejnosti už nelibě nese, že mezi Sobotkou a šéfem ANO, ministrem financí Andrejem Babiše, létají slova jako lhář či podvodník.

Ke KSČM se přidala Benešová, nikdo další z klubu ČSSD

Komunisté proto podle předsedy jejich poslanců Pavla Kováčika jednají s dalšími opozičními stranami, aby se mimořádná schůze s pokusem vyslovit nedůvěru vládě uskutečnila. Pro svolání schůze ale potřebují 50 hlasů. Jejich klub jich má 33, podepsala se i sociální demokratka Marie Benešová, ale to nestačí. „Nikdo další z klubu ČSSD se nepřidá,“ řekl šéf poslanců sociální demokracie Roman Sklenák.

Hlasy pro schůzi o nedůvěře vládě nechce dát ani TOP 09. „Prozatím se k tomu stavíme velmi obezřetně, protože bychom velmi neradi dali panu prezidentu šanci, aby si tady ustanovil vládu úředníků nebo svých kamarádů,“ řekl šéf poslanců TOP 09 Michal Kučera.

A vláda by měla dovládnout do konce volebního období podle opozičního Úsvitu-Národní koalice. Řekl to šéf jeho poslanců Marek Černoch. Je to celkem logické - volby budou s velkou pravděpodobností znamenat pro tuto stranu konec ve Sěnmovně. Průzkumy jí nedávají šanci překročit 5 procent.

ANO se ještě podle šéfa poslanců Faltýnka teprve poradí o svém postupu ohledně návrhu komunistů. Ani kdyby se ale ještě víc prohloubil rozkol mezi ANO a ČSSD, k povalení Sobotkovy vlády by nebylo dost hlasů. I kdyby se vláda změnila na menšinovou ČSSD s KDU-ČSL, podržet by ji při hlasování mohly TOP 09 a ODS.