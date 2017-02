ODS půjde do sněmovních voleb s podporou Strany soukromníků

19:30 , aktualizováno 19:30

Opoziční ODS se dohodla na spolupráci se Stranou soukromníků před letošními volbami do Poslanecké sněmovny. Uvedl to předseda občanských demokratů Petr Fiala. Soukromníci by měli obsadit zhruba 40 míst na kandidátkách ODS, a to ve všech krajích. Podle Fialy svazek zabrání tříštění sil na pravicové straně politického spektra a posílí pozici obou stran do voleb.