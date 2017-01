Odchod Britů je rozvod se 27 manželi a někteří jsou rozzuření, řekl Zaorálek

O tom, že Británie spustí mechanismus odchodu z EU do konce března, je přesvědčen i s odchodem na informace od britského ministra zahraničí Borise Johnsona.

Vyjednat už jen okolnosti rozchodu s Brity bude podle Zaorálka obtížné, protože je složité vyjednat zároveň rozvod a zároveň dobré budoucí vztahy.

„Kdybych byl žena, nepřál bych si manželství se sedmadvaceti muži, ale to je můj soukromý názor,“ reagoval na Zaorálkův příměr šéf zahraničního výboru a exministr zahraničí Karel Schwarzenberg z TOP 09.

„Rozvodové řízení není tak špatný příměr. Představte si, že máte v rozvodovém řízení zůstat přáteli, udělat nějakou dohodu o dobrých vztazích a zároveň se rozejít,“ řekl český ministr zahraničí poslancům. Je podle něj obtížné vytvořit při odchodu z manželství nějakou výhodnější dohodu, než tu o manželství.

Britský parlament ale podle Zaorálkova vystoupení ve Sněmovně nezdrží aktivování článku 50 o odchodu země z Evropské unie. I když s tím osobně třeba někteří poslanci mají problém, nedovolí si nerespektovat výsledek referenda. Schwarzenberg se v diskusi po jeho vystoupení podivil nad tím, že se nejstarší parlament světa tak lehce vzdal odpovědnosti za rozhodování a přenechal to všelidovému hlasování v referendu.

„Jedna věc je vystoupení a druhá nová dohoda mezi Velkou Británií a Evropskou unií,“ uvedl. Zatímco to první se podle něj zvládne, osud nové dohody je podle něj „v mlze“ a nemusí k ní dojít ještě za několik let.

Žádnou exkluzivní smlouvu Británie nedostane, tvrdí ministr

Zaorálek zároveň kategoricky odmítl, že by s Velkou Británií byla uzavírána Evropskou unií nějaká exkluzivní smlouva. „My přece nemáme zájem dávat nějaké zemi výhodnější smlouvu, než mají Švýcaři, Norové. Nemělo by být přece výhodné opouštět Evropskou unii a tady se ty zájmy střetávají,“ řekl Zaorálek. Nikdo to nebude chtít Britům ulehčovat, protože někteří považují jejich počínání za zradu.

Řekl také, že Česká republika bude chtít mít své zástupce v jednání mezi EU a Velkou Británií a bude chtít dosáhnout toho, aby podmínky pro zhruba 90 tisíc Čechů, kteří nyní pracují v Británii, byly co nejlepší. Dokud Británie nevystoupí, bude přispívat do společné evropské pokladny, uvedl před poslanci zahraničního výboru.

Britský nejvyšší soud v úterý rozhodl, že vláda musí mít k zahájení jednání o odchodu země z Evropské unie souhlas parlamentu. Podle politologů by to mohlo zpomalit proces brexitu. (více zde)