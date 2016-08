Chceme, aby učitelské platy třikrát vzrostly o 15 procent, žádají odbory

Kampaň Konec Levných Učitelů proto bude pokračovat i poté, co stát vyčlení na platy učitelů od září o osm procent více peněz než dosud.

Toto jednorázové přidání hodnotí odbory pozitivně, ale nepovažují ho za definitivní řešení. „Požadujeme minimálně 15 procent do objemu mzdových prostředků, nikoliv do školství jako takového. Abychom těch 130 procent průměrného platu dosáhli, tak by tři roky muselo být 15 procent. S tím, že se předpokládá, že v ostatních resortech poroste plat o pět procent,“ řekla na dnešní tiskové konferenci místopředsedkyně školských odborů Markéta Seidlová.

Pokud by odbory své požadavky prosadily, v roce 2020 by měl být podle propočtu odborů průměrný plat učitelů 46 409 korun. V té době odhadují odbory průměrnou mzdu v národním hospodářství na 33 300 korun.

Vedle požadavku na růst platů se kampaň zaměří také na přibývající pracovní povinnosti pro učitele. „Chceme upozornit na zvýšenou zátěž pro učitele. Také se změnami v inkluzi zaváděnými od září, které budou vyžadovat přípravu individuálních vzdělávacích plánů nebo konzultaci s asistentem. Také připravovaný kariérní systém bude přinášet další zátěž pro pedagogické pracovníky,“ poznamenala Seidlová.

Ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) počítá s tím, že by růst učitelských platů měl pokračovat. Sama obdobný návrh na zvyšování výdělků učitelů v letech 2018-2020 představila minulý týden na setkání asociací ve školství. Připomněla také červnové usnesení vlády, podle kterého by schválený růst platů pedagogů neměl být jednorázový. „Pouze u učitelů existuje platné usnesení, které činí politický závazek vlády, že bude nadále přibližovat platy učitelů k průměru a k tomu, aby průměrný plat vysokoškoláků platy učitelů převýšily,“ řekla.

Konkrétní podoba kampaně Konec Levných Učitelů se bude upravovat podle vývoje jednání, doplnil předseda školských odborů František Dobšík. Na 30. září plánují odbory velkou konferenci společně s ministryní Valachovou, na které připomenou Chartu učitele. Je to mezinárodní doporučení týkající se postavení učitelů přijaté v roce 1966.

Kampaň Konec Levných Učitelů dnes ve společném prohlášení podpořilo také devatenáct neziskových organizací, které působí v oblasti vzdělávání. Na nutnosti zvýšení objemu finančních prostředků, které směřují do školství, se shodly bez ohledu na to, čemu se konkrétně věnují. „Považuji to za významný signál pro politickou reprezentaci, že tato kampaň má širokou podporu. Jednorázové navýšení určitě nevyřeší problémy, které s tím dlouhodobým podfinancováním souvisí,“ řekla jejich jménem Lucie Plešková z Nadace Open Society Fund Praha.

Bohumil Kartous ze společnosti EDUin poznamenal, že při naplánovaném růstu platů učitelů je pořád řeč spíše o „drobných“. „Při dnešní kupní síle by plat měl být dejme tomu 40.000 korun, aby to byla motivace pro mladé lidi, aby chtěli učit ve školách. Do té doby, než politická reprezentace pochopí, jak velký je to problém, tak je to splácení dluhu současným učitelům a neřeší to situaci do budoucnosti,“ doplnil.

Od příštího roku žádaly školské odbory pro učitele alespoň deset procent navíc. Přidání o osm procent, ale už od letošního září, jejich požadavek v horizontu roku 2017 prakticky splnilo. Přidání je rozděleno na šest procent do tarifní složky platu a dvě procenta na odměny, jejichž rozdělování je v kompetenci ředitelů. Po tomto růstu platů by měli učitelé průměrně vydělávat 30 515 korun měsíčně, uvedly odbory.

Požadavek školských odborů na růst platů učitelů Nárůst oproti předchozímu roku v procentech 15 15 15 Nárůst v korunách 4 577 5 264 6 053 Dosažený průměrný plat 35 092 40 356 46 409 Poměr k průměrné mzdě v národním hospodářství 115 procent 127 procent 139 procent

Pramen: školské odbory