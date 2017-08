Čtyřleté neočkované dítě školka nepřijme, pětileté musí. Zákony si protiřečí

V Česku odmítá očkovat dítě povinnými vakcínami pět až deset procent rodičů. Podle zákona o ochraně veřejného zdraví takové dítě nesmí do mateřské školy, na dětský tábor, sportovní soustředění nebo školu v přírodě. Pokud by je školka přijala, hrozí jí až půlmilionová pokuta. Výjimku mají pouze děti s potvrzením od lékaře o trvalé kontraindikaci, jež očkování brání.

Loni v září však byla schválena novela školského zákona, která od 1. září 2017 zavádí povinné předškolní vzdělávání pro pětileté děti. Vzhledem k tomu, že požadavek na přijímaní očkovaných dětí nebyl nijak upraven, do školky mají nastoupit i děti neočkované.

„Z očkování není možné dělat překážku pro plnění povinnosti předškolního vzdělávání dané ze zákona,“ vysvětluje novelu tiskový odbor ministerstva školství. „Jediný správný výklad kombinace školského zákona a zákona o ochraně veřejného zdraví je ten, že přijímat lze pouze očkované děti s výjimkou těch dětí, pro něž je předškolní vzdělávání povinné. Takto je naplněn smysl a účel jak zákona o veřejném zdraví, tak školského zákona,“ dodává.

Novela je nelogická, stěžují si školky

Martina Suchánková, předsedkyně spolku Rozalio sdružujícího rodiče, jež upřednostňují dobrovolný systém očkování, to ovšem považuje za kolizi dvou zákonů. Ten o vzdělávání je přitom vyhodnocen jako důležitější.

„Vůbec tu nejde o ochranu veřejného zdraví a ochranu dětí. Kdyby o ní opravdu šlo, nemohli bychom tam pustit ani ty pětileté. Jde prostě o trest pro rodiče a v horším případě pro děti, které tam nesmějí,“ soudí o současné legislativě Suchánková.

Povinné očkování V České republice se povinně očkuje proti devíti nemocem: Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B

Spalničky, zarděnky, příušnice

„Neočkované děti, které dosáhnou pěti let věku třeba 1. září, podle zákona nejsou předškoláci – nemůžou tedy být přijaty do předškolního vzdělávání. Děti, které dosáhly pěti let věku den předtím, do školky jít musí,“ doplňuje ji kolegyně ze spolku Dagmar Sláčalová.

„Skutečnost, že před rokem byly pětileté nenaočkované děti pro kolektiv rizikem, zatímco letos již nejsou, naprosto jasně vykresluje nesmyslnost omezení,“ dodává Sláčalová. S tím souhlasí i ředitelka mateřské školy Trojlístek Irena Michalcová, podle které je novela naprosto nelogická.

Předseda České vakcinologické společnosti a zároveň náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní péči Roman Prymula pro iDNES.cz uvedl, že během roku by mělo dojít k úpravě zákona. „Poslanecká sněmovna to přijala v dost nelogické podobě, chceme zákon nějakým způsobem novelizovat, aby tam taková nelogičnost nebyla.“

Žádost o ústavní výjimku

Rodiče, kteří chtějí zapsat neočkované dítě do školky, se mohou odvolávat na dva nálezy Ústavního soudu z února 2011 a ledna 2016. V nich soudci konstatovali, že důvodem pro odmítnutí očkování může být svoboda víry a náboženského vyznání a zároveň svoboda svědomí (více o ústavním nálezu zde).

Tuto výjimku chtěl loni na jaře využít právník Zbyněk Valenta z Prahy, školka ji však neuznala. „Moje pětiletá dcera Thea nebyla jako předškolačka přijata do mateřské školy, a to z důvodu, že není očkovaná, přestože jsem u zápisu uplatňoval žádost o ústavní výjimku,“ popisuje. Po nepřijetí podal odvolání k pražskému magistrátu, který dal nakonec školce za pravdu.

Letos dívka absolvovala zápis do základní školy, na přání rodičů dostala odklad a nyní ji čeká povinný nástup do školky, ačkoli je stále neočkovaná. „Najednou systému nevadí, že naprosto neočkovaná Thea bude sdílet všechny místnosti jako jsou jídelna či toaleta s ostatními dětmi. Překvapivě již nebude představovat žádné zdravotní riziko,“ podivuje se otec tří dcer, z nichž ani jedna není očkovaná.

Tento případ není ojedinělý. Podobný problém řešila i rodina dítěte, které bylo přijato do školky s výjimkou z očkování a celý rok školku navštěvovalo. Před koncem školního roku přišla do školky kontrola z Krajské hygienické stanice a žádala vyloučení tohoto dítěte. „Příští školní rok je pro toto dítě povinný, ale hygiena hrozí školce pokutou za jeho přijetí do školního roku, který předškolním nebyl,“ poukazuje Sláčalová na zjevnou absurditu.

Mnohdy se nepřijetí týká i částečně očkovaných dětí, kterým chybí například jen MMR vakcína (proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám). Někteří z rodičů nepřijetí jejich neočkovaných dětí považují za diskriminační a proti takovému postupu se i soudí (více čtěte zde).

Umístění do alternativních školek

Přesto ministerstvo zdravotnictví neeviduje rostoucí počet neočkovaných dětí ve školkách. „Docházka neočkovaných dětí do školek je stále výjimečnou záležitostí. Sankční opatření byla doposud orgány ochrany veřejného zdraví využita výjimečně,“ řekla mluvčí ministerstva zdravotnictví Štěpánka Čechová.

Její slova potvrzuje i mluvčí hygienické stanice Středočeského kraje Dana Šalamunová, podle které jsou případy neočkovaných dětí ve školkách ojedinělou záležitostí. V Kralovéhradeckém kraji řešili za poslední dva roky tři takové případy, sankce ale uděleny nebyly, sdělila mluvčí místní hygieny Veronika Krejčí.

Podle Michalcové se každoročně k zápisu dostavují i rodiče neočkovaných dětí, které však školka nemůže přijmout. Odmítnuté děti pak nejčastěji končí v alternativních soukromých školkách, jež provozují neziskové organizace bez registrace u ministerstva, nebo v dětských skupinách v okolí bydliště. „Některé maminky zůstávají s dětmi doma, protože i kdyby si našly práci, nevyplatí se jim pracovat na to, aby hradily soukromou školku,“ popisuje Sláčalová.