Všechna očkování v jedné injekci. Vědci otestovali nový způsob vakcinace

Vakcíny proti celé řadě nemocí se v současnosti podávají v několika dávkách s rozestupem i několika let. Tým Kevina McHugha z Massachusetts Institute of Technology (MIT) nyní přišel s metodou, jak aplikovat všechny dávky očkovací látky v jedné injekci. „Vakcíny jsou proslulé svou nestabilitou,“ popisuje McHugh. V prostředí o tělesné teplotě nevydrží dlouho, uvádí server New Science.

Vědci se proto pokusili vakcínu uzavřít do mikroskopických obalů. McHugh využil polymery, které se používají v implantátech a lékařských zařízeních. Vtlačováním polymerů do mikroskopických forem vznikl obal, který je velký pouhých několik stovek mikrometrů. Do připraveného pouzdra se následně vstříkne malé množství vakcíny. Balíček se zahřeje a utěsní.

Polymer se za standardních podmínek rozpustí po kontaktu s vodou. Dobu jeho rozkladu lze však regulovat změnou jeho struktury. Různá struktura pak zajistí, že se látka do těla uvolní až po konkrétním časovém období.

Spása pro rozvojové země

Novou technologii vědci z MIT dosud testovali v laboratorních podmínkách na myších. Do pěti pokusných exemplářů vstříkly protein uložený v mikroskopických obalech. Obsah měl simulovat stejnou reakci jako při běžné vakcinaci. Látka se podle rozborů krve uvolnila do těla myší po devíti, dvaceti a jednačtyřiceti dnech. Tedy tak, jak to vědci plánovali, uvádí studie publikovaná v magazínu Science.

„Jedná se o zcela novou metodu výroby mikročástic,“ vysvětluje Moein Moghimi z Durham University. Pokud by se tato metoda dostala v budoucnu do praxe, umožní aplikovat několik vakcín v jedné injekci, což by bylo výhodné zejména v rozvojových zemích. Přeočkování po několika měsících totiž mnoho lidí zanedbává a oslabují tak účinek vakcíny.

Tým z MIT nyní pracuje na výrobě mikročástic, které by se v těle rozkládaly sto až dvě stě dní. Moghimi však upozorňuje, že současné mikročástice jsou stále příliš velké na to, aby se daly aplikovat běžnou injekční stříkačkou přímo do svalu. V současnosti je možná pouze jejich aplikace těsně pod kůži. McHugh však už nyní pracuje na zmenšení částic na polovinu.