Neúspěšná obžaloba Parkanové. Soud vrátil nákup letounů CASA k došetření

Obžalobu projednala v neveřejném jednání soudkyně Markéta Binderová. „Podle protokolu se věc vrací státnímu zástupci k došetření,“ sdělil redakci iDNES.cz předseda Obvodního soudu pro Prahu 6 Martin Slováček. Doplnil, že proti tomuto rozhodnutí může státní zástupce podat stížnost k Městskému soudu v Praze.

Spolu s Parkanovou je v případu stíhaný i Jiří Staněk, který pracoval jako ředitel sekce vyzbrojování. Podle obžaloby v roce 2009 uzavřeli pro stát nevýhodnou smlouvu na čtyři letouny CASA C-295M se společností Omnipol. Cena převyšující tři miliardy korun byla podle znaleckého posudku, který si nechala zpracovat policie, extrémně nepřiměřená. Stát podle znalce přišel o 658 milionů korun. Čtvrtý letoun stát vyměnil za pět bitevníků L 159.

Bývalou ministryni a poradce technického ústavu žalobce viní ze zneužití pravomoci a také ze zanedbání povinnosti při správě cizího majetku. Za to jim podle zákona hrozí tři až deset let odnětí svobody.

Cena přišla Parkanové v pořádku

Parkanová se k neveřejnému jednání nedostavila a její stanovisko se redakci získat nepodařilo. V roce 2012, kdy kvůli kauze vypovídala na policii, ale vinu odmítla. „V žádném ohledu se necítím vinna,“ uvedla tehdy. Vysvětlila, že neměla žádné indicie o nepřiměřenosti ceny a že nikdo z jejích podřízených ani kolegů ve vládě nic takového nenamítal. S dotazem na přiměřenost ceny se tehdy obrátila také na ministerstvo financí, to prý ale odpovědělo, že to nespadá do jeho kompetence.

Kauza v bodech duben 2009 - ministryně Parkanová předložila vládě smlouvu na nákup letounů CASA říjen 2010 - Evropská komise zažalovala Českou republiku, že nevypsala tendr červen 2012 - policie požádala Sněmovnu o vydání Parkanové k trestnímu stíhání, následně ji obvinila počátkem roku 2015 - protikorupční policie podala návrh na obžalobu Parkanové prosinec 2015 - státní zástupce podal obžalobu září 2016 - případ vrácen k došetření



Obžaloba na Parkanovou a Staňka k soudu dorazila již loni. Soudkyně, která ji měla původně řešit, ale uvedla, že má přátelský vztah se státním zástupcem, a nechala se proto z projednávání vyloučit. Také soudkyně Binderová upozornila, že se zná z bývalého pracoviště s některými svědky, konkrétně s bývalým ministrem obrany Alexandrem Vondrou a exministrem zahraničí Karlem Schwarzenbergem.

Městský soud, který o této námitce rozhodoval, jí ale případ ponechal. „Poměr bývalé kolegiality na jednom pracovišti a přetrvávající známost či přátelství k jmenovaným svědkům, na nichž předsedkyně senátu zakládá své vyloučení z projednávání případu, svou povahou ani jen zdaleka neopodstatňují vyloučení z projednání věci,“ uvedl tehdy ve svém rozhodnutí.

Armádní letouny CASA: