Soud se vrátil ke kauze trafik. Obžaloba je bizarní, řekl na úvod Nečas

Nečas o údajných konspiračních jednáních, na nichž podle obžaloby nabízel poslancům lukrativní posty ve státních firmách jako odměnu za to, že se vzdají poslaneckého mandátu a umožní tak přijetí daňového balíčku, řekl, že neveřejné schůzky jsou v politice běžné. „Nejsou vytrubovány informace o tom, co proběhlo. Není na tom nic neetického nebo nezákonného,“ uvedl.

„Teze, že Jana Nečasová a Roman Boček něco domlouvali, je bizarní,“ pokračoval bývalý předseda, který k soudu dorazil po dlouhé době osobně společně se svou ženou a v doprovodu advokáta Eduarda Bruny. „Rozhodnutí těch tří poslanců při hlasování by nijak neovlivnilo, zda by byl daňový balíček schválen. Jakou by mělo logiku, abych jim něco sliboval, když jsem v tu chvíli jejich hlasy nepotřeboval,“ podivoval se při obhajobě Nečas.

Nečasová ve své výpovědi vyloučila, že by Nečas jejím prostřednictvím vedl utajená jednání s poslanci. „Nebyla jsem u toho, kdy byl takový slib prezentován či byl přijat v souvislosti s projednáváním daňového zákona,“ prohlásila. Na dotazy odmítla odpovídat.



Vypovídat bude i obžalovaný Boček.

Podle obžaloby uplatil premiér prostřednictvím Nečasové a Bočka tehdejší poslance Petra Tluchoře, Ivana Fuksu a Marka Šnajdra místy v managementu státních podniků výměnou za to, že se vzdají poslaneckých mandátů. Tato trojice rebelů z vládní ODS totiž odmítala zvednout ruku pro daňový balíček zahrnující vyšší daně, který tehdejší vláda chtěla prosadit. Po jejich odchodu zákon prošel.

Nečasovi s Bočkem hrozí až šest let vězení. Nečasová může jít za mříže až na osm let, protože je obviněna ještě z krácení daní u luxusních darů, které dostávala od vlivných podnikatelů a manažerů. Ceny darů policie vyčíslila na 10,1 milionu korun.

Případ řeší stejná soudkyně, která rozhodovala také v kauze týkající se údajného zneužití vojenského zpravodajství. Obžalované včetně Jany Nečasové obžaloby opakovaně zprostila, následně jí ale Městský soud v Praze kauzu odebral. Nyní ji řeší jiná soudkyně Pavla Hájková.

Nečasová se ze soudů již několikrát omluvila ze zdravotních důvodů. Svou nepřítomností brzdí jednání. Hájková považuje její omluvenky za nedostatečné a pověřila soudního znalce, aby prověřil zdravotní stav Nečasové. V době, kdy omlouvala svou nepřítomnost soudu, se zúčastnila narozeninové oslavy bývalého prezidenta Václava Klause (více čtěte zde).