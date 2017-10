Supermarketizace Afriky živí epidemii obezity. Tuk je darem i prokletím

Velká část Afriky se až donedávna potýkala téměř výhradně s následky nedostatku potravin a podvýživou. Humanitární pomoc se zaměřovala hlavně na dodávky základního jídla, léků a speciální výživové pasty pro ty nejmenší. Se zvyšováním životní úrovně a rostoucí střední třídou se však zejména sever a jih kontinentu začíná potýkat s problémy, které si spojujeme spíše s rozvinutými státy.

Ekonomický dopad obezity Epidemie obezity je nejen zdravotním, ale už i ekonomickým tématem, a to v globálním měřítku. Odhaduje se, že obezita stojí celosvětové hospodářství dva biliony dolarů nebo 3 procenta HDP ročně. Podle ekonomů jde o selhání trhu (více zde).

Poslední studie ukazují, že v Africe je na vzestupu nadváha a obezita. „Afrika se k regionům postiženým obezitou dostala až mezi posledními, zároveň však zde tento problém roste velmi rychle,“ vysvětlil serveru The Guardian profesor ekonomie Joachim von Braun z univerzity v německém Bonnu, který je spoluautorem studie organizace Malabo Montpellier Panel.

Obezita je největším problémem u dětí, které se jí v dospělosti zbavují jen těžko. Podle statistik Světové zdravotnické organizace (WHO) a Dětského fondu Organizace spojených národů (UNICEF) nadváhou po celém světě trpí 41 milionů dětí mladších pěti let. Čtyřiadvacet procent z nich žije v Africe (kompletní statistiku najdete zde).

Střední třída a faktor supermarketů

Červnová studie Imperial College v Londýně ukázala, že u Afričanů roste takzvaný Index tělesné hmotnosti bez ohledu na věkovou kategorii. U mužů měl v roce 1980 průměrnou hodnotu 21, před třemi lety to bylo 23, u žen vzrostl za stejné časové období z 21,9 na 24,9. Hodnoty nad 25 jsou považovány za nadváhu. Například Botswana se může „pochlubit“ nelichotivou statistikou více než poloviny obézních žen v populaci. V Nigérii je obézní každý osmý muž. Podobný problém trápí i Egypt.

Procento dětí pod pět let trpících nadváhou na jednotlivých světových kontinentech.

Za rychlý vzestup nadváhy a obezity mohou podle expertů dva faktory. Prvním je růst střední třídy, která je patrná u bohatších zemí na severu a jihu kontinentu. Právě zde najdeme také největší podíl obézních lidí. Kila navíc trápí hlavně Afričany s vyšším vzděláním a ženy.



Druhým faktorem je podle Von Brauna takzvaná „supermarketizace“ Afriky. Střední třída stále více podléhá pohodlnému způsobu života. Studie provedené v keňských supermarketech ukazují, že zákazníci v nich kupují spíše zpracované potraviny plné tuků, cukrů a takzvaných prázdných kalorií. Čerstvé potraviny zůstávají na okraji zájmu.

Prázdné kalorie najdeme u průmyslově zpracovaných potravin, které se na jednu stranu chlubí vysokou energetickou hodnotou, ale zároveň mají nízkou výživovou hodnotu. Chybí jim například vláknina, vitamíny a minerály. Zejména u dětí jsou tyto látky klíčové pro správný vývoj organismu. Kvůli prázdným kaloriím tak nejen v Africe najdeme děti i dospělé, kteří jsou obézní, ale zároveň podvyživení, připomíná server The Huffington Post.

Kypré tvary jako symbol prosperity

Velkým problémem začíná být obezita v Jihoafrické republice, kde je přejídání a nevhodné stravování poháněno, podobně jako v některých dalších afrických státech, také tradicemi a společenským postavením.

Jak jsou dětská nadváha a nedostatečný vývoj způsobený podvýživou zastoupeny v jednotlivých společenských vrstvách?

„Většina černých Jihoafričanů preferuje silnější ženy. Pokud je žena hubená, znamená to, že se o ni manžel nestará dobře, nebo že je nešťastná. Tlusté musí být i vaše děti. Vždycky nám říkali, ať všechno sníme a nikdy nic nenecháváme,“ popisuje výchovu střední třídy v JAR doktorka Zandile Mchizaová, expertka na chronické nemoci způsobené životním stylem.



Kalorie navíc Lidé ročně kvůli lákavým výhodám obchodníků zkonzumují až 17 000 kalorií navíc, což se může projevit ve více než dvoukilogramovém váhovém přírůstku. Podle britské společnosti pro ochranu zdraví veřejnosti dostanou lidé každý rok od obchodníků a v jídelnách rychlého občerstvení až 100 nabídek koupit si výhodněji větší porci jídla a nápojů. Největšímu tlaku jsou podle výzkumu vystaveni lidé ve věku 18 až 24 let, kteří tak zkonzumují týdně navíc až 750 kalorií a za rok mohou kvůli tomu nabrat na váze pět kilogramů. Zdroj: ČTK

Následky jsou patrné na každém kroku. V JAR více než čtvrtina dívek trpí nadváhou, u chlapců je to jedna pětina.

„Jsou to strašná čísla. Zejména když vezmeme v potaz, jak nákladná je to nemoc na léčbu,“ tvrdí profesorka Tess Van der Merweová, prezidentka Jihoafrické asociace pro obezitu a metabolismus.

Alarmující čísla v JAR neregistrují jen u dětí. Podle některých studií je Jihoafrická republika třetí nejtlustší země světa. Bezmála 70 procent jihoafrických žen má podle průzkumů nezdravé množství tělesného tuku, čtyřicet procent podle BMI vykazuje klinickou obezitu. O mnoho lépe na tom nejsou ani muži.

McDonald’s a pivní břicho

Své o nadváze ví i Thando Tshabalala. Jeho boj s kily začal před více než dvaceti lety, kdy v Johannesburgu otevřeli první restauraci McDonald’s.

„Viděli jsme to ve všech filmech a McDonald’s zmiňovali snad ve všech písničkách. Tak jsem to musel taky zkusit,“ prozradil reportérům Guardianu. Dnes po celé JAR stojí 200 restaurací tohoto řetězce. Nedávno se přidal také Burger King.



Třiatřicetiletý Tshabalala si užívá radostí rychlého občerstvení dodnes. Z drobného mladíka se stal 107kilový obr, který si stěžuje na nevyhovující velikosti oblečení i malá sedadla v dopravních prostředcích a restauracích. Jinak však obezitu jako překážku nevidí. Zdravotní problémy ho zatím netrápí, i když tuší, že s přibývajícím věkem ho kila navíc doženou.

„V JAR máme takové pořekadlo, že pokud máte pivní břicho, znamená to, že jste bohatý, pokud ale na břiše máte ‚pekáč buchet’, je s vámi něco špatně,“ vysvětluje, ale jedním dechem dodává, že velké břicho podle něj symbolem úspěchu spíše není.

Rychle občerstvení se dostalo do všech koutů Afriky. Na snímku jedna z restaurací ve městě Abidžan v Pobřeží slonoviny.

V čele boje proti obezitě v JAR stojí současný ministr zdravotnictví Aaron Motsoaledi. Šestapadesátiletý lékař z provincie Limpopo dlouhodobě varuje, že špatné stravovací návyky Jihoafričanů mohou zemi v následujících letech dostat do velkých problémů. „V horizontu deseti let nebude mnoho afrických zemí schopno pokrýt lékařské náklady na boj s nadváhou a obezitou. JAR bude jednou z nich,“ tvrdí.



Problém podle něj zapadá do mezinárodních trendů, které velí k městskému způsobu života a konzumaci západního typu potravin plných cukru, tuku a soli.

„Před třiceti lety černí Jihoafričané jedli to, co si sami vypěstovali. Tedy mnohem zdravější jídlo. Navíc jsme všude chodili pěšky. Když jsem byl malý, děti chodily do školy až deset kilometrů. Dnes je jiný svět a lidé už takřka nechodí,“ vyjmenovává jedny z důvodů obezity.

Cukrovka a zátěž pro zdravotnictví

Ruku v ruce s nadváhou jde také zvýšené riziko řady nemocí od častějšího výskytu kardiovaskulárních chorob až po problémy s pohybovým aparátem. Afrika kvůli obezitě zažívá rovněž prudký nárůst výskytu cukrovky. Od roku 1980 se zvýšil počet případů u mužů z 3,4 na 8,5 procent, u žen z 4,1 na 8,9.

Spoluautor studie Imperial College doktor James Bentham upozorňuje, že obezita a s ní spojená cukrovka budou velkou zátěží pro už tak poddimenzované africké zdravotnictví. „Už nyní se musí potýkat s nemocemi jako AIDS či malárie. Africká populace se navíc bude dožívat vyššího věku, a obezita a cukrovka se tedy stanou rozsáhlejším problémem, který si vyžádá mnohem větší pozornost,“ myslí si Bentham.

Boj s rostoucí obezitou v Africe bude podle expertů na výživu obtížný, což je dáno velkými rozdíly ve společnosti. Nejpravděpodobnějším scénářem je rozevírání pomyslných nůžek mezi nejchudšími obyvateli a zbytkem populace. Návrat střední třídy k tradičnímu stravování by podle mnohých situaci vyřešil. Průmyslově zpracovaných potravin by se však podle průzkumů byl ochotný vzdát jen málokdo.

Podívejte se na reportáž stanice TV2 Africa o obezitě: