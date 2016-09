Najedené a aktivnější. Díky obědům zdarma chudé děti ve škole méně chybí

„Matka má dvě děti. Starší dochází na střední školu a snaží se pomáhat s péčí o mladšího sourozence. Matka je samoživitelka a pracuje jako prodavačka. Otec dětí před několika lety zemřel,“ popisuje nadační fond DRAB Foundation situaci jedné z rodin zapojených do projektu, v rámci něhož jsou vybraným dětem placeny školní obědy.

MŠMT rozdělilo 30 milionů Z třiceti milionů korun, které MŠMT v rámi dotace na obědy rozdělilo mezi tři neziskové organizace, získal většinu projekt Obědy pro děti organizace Women for Women, který může potřebným zaplatit obědy v celkové hodnotě asi 27,6 milionu korun. Dva miliony získal nadační fond Drab Foundation a 400 tisíc ostravská organizace Společně-Jekhetane.



Polední pokrm zdarma od letošního ledna do června dostávalo 4 591 žáků z 890 škol ve všech krajích. Byly to děti, které do té doby ve škole většinou neobědvaly, neboť si to jejich rodiny z různých důvodů nemohly dovolit. Z výsledné zprávy, kterou má redakce iDNES.cz k dispozici, se ukazuje, že teplé jídlo konzumované spolu se spolužáky ve školní jídelně děti nejen zasytí, ale prospívá jim i v dalších oblastech.

„Osmdesát šest procent škol zaznamenalo zlepšení průběhu plnění povinné školní docházky podpořených žáků,“ konstatuje zpráva ministerstva školství (MŠMT). Část dětí se také nově začala účastnit školních výletů. „Celkově byly pozorovány změny v 60 až 75 procentech případů, ať už jde o zlepšení školní docházky, změny v chování a prožívání žáka, sociální postavení ve škole a v kolektivu nebo změny tělesné a výkonové,“ stojí v dokumentu.

Nemožnost obědvat s ostatními děti vyčleňuje z kolektivu

Podle organizace Women for Women, která platí obědy vybraným sociálně znevýhodněným dětem už od roku 2013, bylo zpočátku cílem to, aby děti neměly ve škole hlad. Postupně se však ukázalo, že s pravidelným školním obědem se zlepšuje chování, výkonnost i nálada dítěte. Přibližně devadesát procent škol, které organizace podporuje, také uvedlo, že se pravidelně obědvající děti častěji usmívají, více se zapojují do her s ostatními, o přestávkách tráví méně času o samotě a celkově působí sebevědoměji při komunikaci s vrstevníky i s učiteli.

„Děti bez oběda nemají dostatek energie a chuti se učit. Zhoršuje se jim prospěch i docházka. Objevují se i případy, kdy je do školy odmítají posílat i sami rodiče, protože se jednoduše stydí za to, že jim nemohou platit obědy. Co nás ale překvapilo nejvíc je to, že celá tato situace vyúsťuje v postupné vyčleňování z kolektivu. Spolužáci obědvají, smějí se, mají společné zážitky ze školní jídelny a dítě bez oběda o to vše přichází. Zažívá vlastně své první společenské vyloučení. Jinými slovy, relativně banální věc jako je školní oběd může mít naprosto fatální důsledky pro jeho psychický a sociální vývoj,“ vysvětluje ředitelka organizace Ivana Tykač.

Pomoc je poskytována přímo základními školami pomocí darovací smlouvy mezi školou a rodiči tak, aby se obědy dostaly přímo k dětem a příspěvek nemohl být zneužit. Školám následně obědy proplatí příslušné neziskové organizace. Žáky ze sociálně slabých rodin, jimž by obědy zdarma mohly pomoci, vytipovávají přímo ředitelé a učitelé škol.

Placení obědů dělá problém hlavně samoživitelkám

„Líbí se mi anonymita projektu, to, že děti nevědí, kdo je zapojen do projektu a nepřipadají si mezi spolužáky méněcenně, právě naopak. Chodí na obědy a není třeba řešit, zda to zaplatili rodiče,“ cituje organizace Women for Women ředitelku jedné ze zapojených škol.

Výsledky vynaložených peněz z resortu školství si chválí i ministryně Kateřina Valachová. Financování obědů bude podle ní pokračovat minimálně do konce tohoto školního roku. „Zlepšení docházky dětí je důkaz, že jde o dobře investovanou a nasměrovanou pomoc a proto v ní MŠMT chce pokračovat,“ uvedla pro iDNES.cz Valachová.

„Prosím, nemysleme si hned automaticky, že jde o rodiče, které by oběd svým dětem nechtěli dopřát. Výsledky prvního půl roku podpory MŠMT jednoznačně dokazují, že jde často například o matky samoživitelky, které si prostě nemohou dovolit tak základní věc, jako je školní oběd,“ zdůrazňuje ministryně. To potvrzuje i zpráva organizace DRAB Foundation, podle níž spadá asi polovina zákonných zástupců, jejichž děti dostávají obědy zdarma, do kategorie samoživitelů.

Podobným účelům jako třicetimilionová dotace ministerstva školství slouží i další projekty. Jedním z největších je program ministerstva práce, který je financovaný z evropského operačního programu potravinové a materiální pomoci. Jeho cílovou skupinou jsou děti od tří do patnácti let v mateřských a základních školách. Podmínkou je, že jejich rodiče pobírají dávky v hmotné nouzi.