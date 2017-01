Stát proplácí občanské hlídky. Nepotřebujeme „práskače“, zní z radnic

MF DNES oslovila desítky starostů, aby zjistila, jaký je o projekt, na nějž ministerstvo vyčlenilo milion korun, zájem. Výsledek? Z padesáti měst ho projevily pouhé dvě radnice - v Praze 13 a v ostravském obvodu Mariánské Hory-Hulváky.

„Dodnes si pamatuji, jací lidé se do těchto složek hlásili. Odmítám, aby se naše městská část zapojovala do projektu, který má tuto myšlenku opět obnovit,“ argumentuje starosta pražských Lysolají Petr Hlubuček. „Nápadně to připomíná pomocníky stráže SNB, tedy spíše jakési práskače z lidu. Opravdu nemusíme mít všechno,“ ironizuje primátor Teplic Jaroslav Kubera.

Ministerstvo vnitra tento typ dotací spouští třetí rok po sobě. Uplynulé dva roky poslalo peníze do jedenácti obcí. A ty měly odlišné zkušenosti.

Zatímco v Ostravě si skupinu dobrovolníků pochvalují, v Praze 7 je letos již nechtějí. „Mnozí občané na ně reagovali negativně, nadávali jim, přirovnávali je k Pomocné stráži VB, a tím je odrazovali. Proto v projektu dále nepokračujeme,“ vysvětlil mluvčí Prahy 7 Martin Vokuš.

„Uvažovali jsme o tom. Nicméně převážila obava ze zbytečných represivních nebo šikanózních opatření ze strany bezpečnostních dobrovolníků ve stylu totalitního šedého moru (lidová přezdívka Městské inspekce veřejného pořádku, pozn. red.) směrem k našim obyvatelům. Proto jsme projekt nepodali,“ vysvětluje své důvody místostarostka Prahy 12 Daniela Rázková.

Pomocná stráž Veřejné bezpečnosti byla organizace pro angažování uvědomělých občanů v komunistickém Československu při udržování veřejného pořádku. Členy se mohli stát lidé starší 21 let, službu vykonávali ve volném čase bez nároku na odměnu.