Vláda bude rozhodovat o plošném zavádění občanek s čipem

Změnu zákona o občanských průkazech připravilo ministerstvo vnitra. Má lidem zjednodušit to, aby získali své údaje například z registru obyvatel nebo z daňového portálu.



„Občanský průkaz s kontaktním elektronickým čipem bude povinným osobním dokladem občana a měl by být nejen prostředkem pro prokázání totožnosti při prezenčním prokazování, ale zejména prostředkem pro jednoznačnou elektronickou identifikaci,“ stojí v podkladech pro vládu.

Pokud zákon projde vládou, bude muset být schválen v Parlamentu a musí ho podepsat prezident. Podklady pro vládu předpokládají, že by mohl platit od 1. ledna 2018.

Každý čip občanského průkazu bude mít takzvaný autentizační certifikát, který bude sloužit ke vzdálené identifikaci občana vůči portálům veřejné správy. Ověřování totožnosti by mělo být jednodušší a šlo by provést nejen na úřadě, ale i na dálku. Lidé by také mohli dokumenty podávat přímo z domova a nemuseli by na úřad. Dalším z cílů nových občanských průkazů je poskytnout držitelům elektronický podpis a zajistit tak jeho využití při podepisování elektronických dokumentů (více zde).

Vnitro odhaduje, že by náklady v prvním roce plošného zavádění občanských průkazů neměly přesáhnout 250 milionů korun. V dalších letech by to mělo vyjít na 140 milionů korun. Peníze půjdou na úpravu systému, který pomáhá s doklady se speciálními prvky. Zvýší se také náklady na vydání jednoho občanského průkazu, a to zhruba o 65 korun.

Podle ministra vnitra Milana Chovance Česko s čipovými identifikačními průkazy v minulosti zaspalo a zaostává za světem. „Chtěli bychom, aby měli lidé stále větší šanci na internetu s vysokou mírou zabezpečení získávat informace ve formátu elektronického podpisu, ve formátu občanského průkazu, na kterému bude čip, který občanovi komfortně umožní komunikovat s úřady,“ řekl již dříve Chovanec.

Do úpravy systémů budou muset investovat i ostatní ministerstva. V souhrnu by mohlo jít o 100 milionů korun. „Konkrétní výše nákladů bude záviset na počtu dokladů vydaných v jednotlivých letech, tento počet nelze předem přesně odhadnout,“ píše se v podkladech pro vládu.



V Česku bylo na konci listopadu 2015 přes 3 300 občanských průkazů s čipem. Bez čipu bylo loni vydáno přes 1,7 milionu občanských průkazů.