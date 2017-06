Republikáni mají nový návrh reformy Obamacare, čelí ale rebelii

Návrh mimo jiné ruší daň uvalenou na Američany s vysokými příjmy, z níž federální pokladna financovala část bezplatných služeb v rámci pojistného plánu pro sociálně slabé Medicaid. Daň, která byla pro některé republikány zásadním motivem k sedm let trvající snaze o zrušení Obamacare, by měla být zrušena se zpětnou platností až do začátku letošního roku.



Senátní reforma kromě toho přenáší část úkonů financovaných dosud federálním rozpočtem na jednotlivé státy, které budou mimo jiné rozhodovat o tom, zda ponechají či zruší některá omezující pravidla pro zdravotní pojišťovny.

Na rozdíl od sněmovního textu ponechává ten senátní část subvencí umožňujících přístup ke zdravotnímu pojištění nejchudším obyvatelům země. Nezávislé organizace odhadly, že pokud by se návrh sněmovny stal zákonem, o pojištění by během několika let mohlo přijít okolo 20 milionů Američanů.

Prezident Donald Trump, pro něhož je nahrazení Obamacare jednou z priorit, senátorský návrh ocenil. Podle své mluvčí Sarah Huckabeeové Sandersové se bude aktivně snažit o vyjednání jeho podpory a těší se, až bude mít schválený text „na stole“ k podpisu.

Začátkem května sice na nezvyklé oslavě v Bílém domě chválil i text těsně schválený Sněmovnou reprezentantů, později jej však v narážce na očekávanou ztrátu dosažitelného pojištění pro chudší Američany označil za „zlý“ a vyzval senátory, aby připravili návrh „velkorysejší“. Jeho mluvčí ve čtvrtek uvedla, že se ze všech sil bude snažit zachovat Medicaid.

Schválení návrhu však ohrožuje rebelie konzervativního křídla republikánských senátorů. Čtveřice politiků, mezi nimiž je neúspěšný kandidát z loňských republikánských primárek Ted Cruz či krajně konzervativní senátor z Kentucky Rand Paul, pohrozila, že nebude pro návrh hlasovat, pokud v něm nedojde k určitým kompromisům. Republikáni mají ve stočlenné kongresové komoře těsnou většinu díky 52 mandátům a při očekávaném jednohlasném odporu demokratů si nemohou dovolit ztratit čtyři hlasy.

Lídr republikánské většiny v Senátu Mitch McConnell prohlásil, že by o návrhu rád zahájil diskusi i hlasování příští týden. Šéf senátních demokratů Chuck Schumer reagoval slovy, že za tak krátkou dobu není možné text důkladně prostudovat a prodiskutovat.

Vyjádření Donalda Trumpa po prohnaném boji s Obamacare (3/2017):