Z Obamy bude po odchodu z Bílého domu rentiér, chce obrodit demokraty

Obama začal na veřejnosti o své budoucnosti otevřeně mluvit po listopadových volbách, ve kterých překvapivě zvítězil republikán Donald Trump. Na své závěrečné tiskové konferenci Obama prozradil, že i s rodinou zůstane ve Washingtonu D.C., dokud nedostuduje jeho nejmladší dcera Sasha, píše server Billboard. Je prvním prezidentem od Woodrowa Wilsona, který zůstane na dohled Bílému domu.

Obama je podle svých slov ochoten pomoci s personální obměnou Demokratické straně. „Mojí prioritou je vychovat novou generaci vůdců. Vidím je v Americe i v celém světě. Dvaceti a třicetiletí, kteří jsou talentovaní a plní ideálů,“ sdělil. Otázkou podle něj je, jak tyto lidi propojit. „Chci využít svých možností, abych pomohl rozvoji těchto talentů,“ dodal.

Poslední projev Obamové Michelle Obamová v pátek ve svém posledním projevu v roli americké první dámy nepřímo kritizovala nově zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa. Hovořila totiž o rozmanitosti ve Spojených státech a ocenila imigranty, kteří v zemi žijí. "Nenechte nikoho, aby vás donutil myslet si, že na vás nezáleží nebo že pro vás není místo v americké historii. Není tomu tak," nechala se slyšet Obamová. "Chtěla bych, abyste vy, mladí lidé, věděli, že tato země patří vám, vám všem, bez ohledu na to, z jakého společenského prostředí pocházíte," dodala v emotivní řeči, kdy se jí často třásl hlas a měla slzy v očích. Zdroj: ČTK

V mnoha ohledech konec prezidentské kariéry Obamu osvobodí. „Být bývalým prezidentem znamená přijít o mnoho povinností, ale stále člověku zůstane prestiž,“ tvrdí Mark Updegrove, ředitel Knihovny Lyndona B. Johnsona. Dodává, že Obama nebude muset reagovat na vše, co mu přistane na stole a bude se moct soustředit výhradně na témata, která ho zajímají

Obama se navíc nemusí hledáním nové práce příliš stresovat. Být bývalým prezidentem je totiž povolání samo o sobě, a to i po stránce finanční. Na základě zákona z roku 1958 si doživotně přijde na stejný honorář, jaký pobírají nejvyšší vládní pracovníci. Aktuálně je to v přepočtu 5,2 milionu korun ročně plus výdaje na lékaře. K dispozici bude mít také ochranku, kancelář a asistenty. Vše hrazeno ze státní kasy, připomíná server USA Today.

Milionový spisovatel

Po vzoru svých předchůdců si jistě přilepší také coby spisovatel. Už během svého působení v Bílém domu vydělal trojicí publikací, za které inkasoval 15,6 milionu dolarů. S vydavatelstvím Random House má také podepsaný kontrakt na blíže nespecifikovanou knihu. Zřejmě se bude jednat o jeho autorizovanou biografii.

Samostatnou kapitolou je příjem z veřejných vystoupení. Výnosný byznys si z tohoto odvětví udělal po svém konci v úřadu Bill Clinton i jeho manželka Hillary, která se o Bílý dům neúspěšně ucházela v loňských volbách. Oba si za jednu přednášku účtují statisíce dolarů. Podobných vystoupení absolvují ročně desítky. Za posledních 15 let si takto vydělali 150 milionů dolarů (více zde).



Nebyl by to však Obama, kdyby o své budoucnosti v jednom z rozhovorů z června loňského roku nezavtipkoval. Nevyloučil, že by mohl nastoupit do obyčejného zaměstnání. „Asi tak za sedm měsíců budu na trhu práce. Asi se přidám na LinkedIn a uvidím, co z toho bude,“ pobavil posluchače na jednom z podnikatelských summitů. LinkedIn je internetová služba, kam mohou zájemci o práci umístit své předešlé pracovní zkušenosti.