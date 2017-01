Jsme silnější než dřív, vzkázal Obama Američanům v posledním projevu

„Ahoj, Chicago! Je krásné být doma,“ začal Obama svůj projev a musel dlouho čekat, než dav fanoušků přestal tleskat. „Díky vám je Amerika v každém ohledu lepší a silnější, než byla před osmi lety,“ poděkoval odstupující prezident Američanům v kongresovém paláci McCormick Place.

„Naučil jsem se, že změna přijde jen tehdy, když se běžní lidé zapojí, zasadí se o ni a společně o ni usilují,“ pokračoval první černošský prezident Spojených států.

Celý projev se nesl v optimistickém duchu. Obama především mluvil o úspěších své vlády, přičemž připomněl hospodářský rozvoj, navázání diplomatických vztahů s Kubou či zabití vůdce teroristické sítě al-Káida Usámy bin Ládina. Spojené státy však podle něj stojí nyní před dalšími problémy, jako je například rasové napětí v zemi.



Obrana demokracie

„To, co dnes slyšíme o imigrantech, se dříve říkalo téměř slovo od slova o Irech, Italech a Polácích,“ připomněl prezident a zároveň upozornil, že Ameriku tito nově příchozí lidé neoslabili, ale naopak posílili.

Apeloval také na Američany, aby ani v následujících letech nezapomínali na základy demokracie, která je ohrožená pokaždé, když ji lidé začnou brát jako samozřejmost. „Demokracie vyžaduje smysl pro solidaritu, že přes všechny naše rozdíly jsme v tom všichni společně a společně se zvedáme i padáme,“ řekl publiku 44. prezident.



Oproti některým spekulacím, se Obama v projevu nestrefoval do svého nástupce Donalda Trumpa. Když učinil první narážku na změnu v čele Bílého domu, lidé začali bučet, ale Obama je rychle umlčel. „Chci, aby se úřad prezidenta předal stejně hladce, jako ho George W. Bush předal mně,“ řekl.



Téměř hodinový projev zakončil Obama heslem, se kterým vyhrál před osmi lety prezidentské volby: „Yes, we can“ (Ano, můžeme). Tentokrát však ještě dodal: „Yes, we did“ (Ano, my to udělali).

Místo, kde to všechno začalo

Obama si pro svůj závěrečný projev vybral místo metropole Washingtonu třetí nejlidnatější město USA, protože má pro něj zvláštní význam. „Pro mě a Michelle, je Chicago místo, kde to všechno začalo. Tohle město nám ukázalo sílu a dobrotu amerického lidu,“ napsal Obama ještě před projevem na Facebook. Bylo to právě v Chicagu, kde po vyhraných prezidentských volbách v roce 2008 pronesl vítězný projev.



O Obamovu řeč byl velký zájem, lístky se zdarma rozdávaly od sobotního rána a lidé stáli v mrazivém počasí v dlouhých frontách. Prezident zveřejnil menší poděkování příznivcům už předem v dopise na stránkách Bílého domu. „Chci poděkovat za tuto neuvěřitelnou pouť, oslavit, jak jste během osmi let změnili tuto zemi k lepšímu, a nabídnout pár myšlenek, kudy jít dál,“ napsal Obama.



Americká média v úterý spekulovala, na co se Obama v projevu zaměří. Televize CNN tipovala, že prezident využije projevu k obhajobě své zdravotnické reformy, kterou chce jeho nástupce Trump zrušit.