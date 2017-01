Obama zmírnil trest Manningové odsouzené za vyzrazení tajných dokumentů

22:45 , aktualizováno 23:03

Odcházející americký prezident Barack Obama zmírnil trest Chelsea Manningové, bývalé analytičce vojenské zpravodajské služby, která byla odsouzena na 35 let za vyzrazení utajovaných amerických dokumentů severu WikiLeaks. Propuštěna by měla být 17. května. Zatčena byla v roce 2010, ve vězení tak strávila více než šest let.