Novozélanďané jsou líní a fetují, imigranty potřebujeme, říká premiér

Podle Keye Novozélanďané postrádají základní pracovní návyky. „Jděte a zeptejte se zaměstnavatelů. Řeknou vám, že někteří z těchto lidí neprojdou testy na drogy, jiní se v práci neobjeví a u dalších se provalí zdravotní problémy,“ cituje Keye web The Guardian. Key připustil, že vysoká míra imigrace zemi zatěžuje, ale od politiky otevřených dveří nehodlá upustit, protože pracovní místa je třeba zaplnit.

Nový Zéland se stal vyhledávanou destinací imigrantů. Do země od začátku roku do července přijelo 69 tisíc lidí. Na 200 tisíc Novozélanďanů je přitom bez práce. Spolu s imigranty přijelo do země i 10 tisíc sezónních pracovníků z ostrovů v Tichém oceánu, jak píše web The Times. Sezónní zaměstnanci většinou pracují v zahradnictvích a na vinohradech.

Pro zaměstnavatele se vyplatí přijmout cizince než nezaměstnané. „Před lety jsme přijali lidi na podpoře z Aucklandu. Vydrželi tři dny, než rozbili zařízení za tisíce dolarů a opili se. Když sklízíte ovoce, druhou šanci nedostanete. Musí být sklizené v pravý čas. Když zaměstanci nedorazí do práce, ovlivní to váš byznys,“ uvedl majitel jabloňového sadu Leon Stallard. Kdyby u něj zaklepali Novozélanďané, kteří by skutečně chtěli práci, prý by je hned zaměstnal.

Oproti tomu pracovníky z tichomořských ostrovů si zaměstnavatelé pochvalují. Podle šéfa asociace vinařů na Novém Zélandu Stevea Greena mají „fantastickou pracovní morálku“ a rychle se začlení do místní komunity.

Zaměstnavatelé tak s premiérem souhlasí, u opozice však se svými názory narazil. „Nevěřím tomu, že mladí lidé nepracují proto, že jsou zdrogovaní a líní,“ uvedl šéf Labouristů Andrew Little. „Těm, kteří se nechovají zrovna nejlépe, musíme jen věnovat větší úsilí,“ poradil vládě Little.