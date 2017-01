Záchranáři řešili popáleniny i amputace. Silvestr byl přesto klidnější

Hasiči v Praze vyjeli v souvislosti s oslavami k dvaceti požárům. Většinou hořely plastové kontejnery, příčinou vzniku byla neopatrnost při manipulaci se zábavní pyrotechnikou. V sobotu odpoledne ve dvou případech chytly kvůli prskavkám vánoční stromky. Celková škoda, kterou oheň poslední den v roce v hlavním městě napáchal, vyšetřovatelé odhadují na 678 tisíc korun.

V centru Prahy na bezpečný průběh silvestrovských oslav dohlíželo téměř 500 policistů a strážníků. Ti ve valné většině řešili drobné potyčky či přestupky. Do tohoto výčtu policisté řadí i nepovolené použití dronu nad památkovou zónou Staroměstského náměstí nebo použití plynové pistole v jednom z barů v Krakovské ulici.



Kriminalisté v civilu zasahovali proti prodejcům drog. Na policejní služebně tak skončili 3 dealeři cizí státní příslušnosti, kteří nabízeli drogy turistům přímo na Václavském a Staroměstském náměstí.



Záchranáři v Moravskoslezském kraji od sobotního rána vyjížděli celkem ve 406 případech, tedy o přibližně dvacet procent více, než je v kraji dlouhodobý průměr událostí. Od silvestrovské půlnoci do sobotního rána musely posádky zasahovat ve sto dvaadvaceti případech a ošetřily 117 pacientů.

„Nárůst událostí v této době činil trojnásobek oproti běžným nocím. Celkově byl průběh večera a noci srovnatelný s minulými roky a obešel se bez mimořádných událostí,“ uvedl mluvčí záchranářů Lukáš Humpl.



Sedm poranění způsobila zábavní pyrotechnika. Jednalo se nejčastěji o středně těžká zranění prstů horních končetin, ve dvou případech obličeje a oka. „S diagnózou opilosti či otravou alkoholem a ve dvou případech také jinými psychotropními látkami, musela být v našem kraji záchrannou službou ošetřena více než desítka osob, mezi nimi i dvanáctiletá dívka v Ostravě a další dva dospívající,“ uvedl Humpl. Krajští hasiči měli 39 spíše menších zásahů, což je počet srovnatelný s minulými silvestry.

Rovněž silvestrovské oslavy na jižní Moravě se obešly bez událostí, které by výrazněji zaměstnaly policisty, hasiče či záchranáře. Řešili partnerské hádky, ke kterým byli přivoláni, či chování opilých lidí, vyplývá z webů složek integrovaného záchranného systému.

K větším zásahům patřil požár střechy domu v Sobůlkách na Kyjovsku. „Hasiči z domu vynesli propanbutanovou lahev a vyvedli i dva psy,“ uvedl mluvčí hasičů Petr Příkaský. Při požáru se nikdo nezranil, vyšetřovatel škodu předběžně vyčíslil na 500 tisíc korun.

V Plzeňském kraji museli záchranáři v noci zasahovat dvakrát u vážných zranění. V prvním případě záchranářský vrtulník letěl do Hromnic na severním Plzeňsku ke čtyřiadvacetiletému mladíkovi, který měl popálenou zhruba polovinu těla. „Zřejmě se nejednalo o důsledek zacházení s pyrotechnikou ale s hořlavou kapalinou. Muž byl letecky transportován do popáleninového centra v nemocnici na pražských Vinohradech. Kvůli špatnému počasí ale musel vrtulník přistát v Hořovicích a pak byl pacient do Prahy převezen sanitkou,“ uvedl mluvčí záchranářů Martin Brejcha.

V noci vyjížděli záchranáři do Vejprnic za zraněným pětašedesátiletým mužem. „Měl devastující zranění ruky. Došlo k amputaci částí prstů a měl roztrženou dlaň. Byl převezen do Fakultní nemocnice v Plzni,“ uvedl Brejcha. V tomto případě zranění souviselo s použitím zábavní pyrotechniky.

Klidný silvestr v Olomouckém a Libereckém kraji i na Vysočině

Také hasiči v Olomouckém kraji zažili relativně klidnou silvestrovskou noc, během které vyjeli celkem k pěti požárům a jedné dopravní nehodě. Požáry, ke kterým vyjížděli, byly standardní silvestrovské - hořely keře či kontejnery. Ve všech případech se jednalo o požáry s nulovou nebo minimální škodou, při kterých nebyl nikdo zraněn.

Přechod do nového roku nebyl nijak dramatický ani pro hasiče v Libereckém kraji. Od půlnoci do 8 hodin zasahovali u pěti událostí - řešili doutnající popelnice či hořící zbytky pyrotechniky.



Rovněž v Kraji Vysočina se silvestrovské oslavy obešly bez mimořádných událostí a ve všech městech a obcích kraje proběhly v poměrně poklidné atmosféře. „Nepřijali jsme žádné oznámení, které by se týkalo poranění při používání zábavní pyrotechniky ani žádné oznámení o případném požáru, který by souvisel se zábavní pyrotechnikou,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.

Záchranářské posádky v Královéhradeckém kraji v průběhu silvestrovské noci zasahovaly u celé řady případů intoxikace alkoholem. S blížící se půlnocí zároveň přibývaly úrazy, častá napadení, ale také nemocní s bolestmi břicha a různými nevolnostmi. Po vypuknutí novoročních oslav záchranáři museli vyjet rovněž na pomoc dvěma mužům, zraněným zábavnou pyrotechnikou. Sedmnáctiletý mladík skončil s řeznou ránou na ruce a devětačtyřicetiletý muž byl zasažen petardou do oka



Silvestrovské oslavy na pražském Václavském náměstí: