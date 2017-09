Švédskou novinářku zabil poklop od ponorky, tvrdí obviněný vynálezce

Madsen čelí obvinění z vraždy novinářky Wallové. Hrozí mu za to pět let až doživotí ve vězení. Vynálezce ale popírá, že by ženu úmyslně zabil. Stala prý nehoda, když se ponorka vynořila na hladinu moře na cestě z Dánska do Švédska.

Madsen měl prolézt ven poklopem, který pak přidržoval otevřený pro Wallovou, aby mohla vylézt za ním. Když ale žena lezla po žebříku, ponorku údajně rozkolébala vlna z projíždějící lodi. „Ztratil jsem rovnováhu a poklop se zavřel. Wallová spadla na podlahu a kolem ní byla spousta krve,“ popsal Madsen podle Reuters.

U soudu také přiznal, že se Wallovou snažil pohřbít do moře. Popřel ale, že by se pokusil rozřezat její tělo. Naopak připustil, že na palubě své ponorky plánoval spáchat sebevraždu.

Třicetiletou reportérku viděli naposledy živou ve čtvrtek 10. srpna na palubě ponorky Nautilus. Wallová se s Madsenem vydala na projížďku kolem Kodaně, aby o něm a jeho osmnáctimetrovém stroji napsala článek pro magazín Wired.

Ponorka se o den později ztratila, po úspěšném několikahodinovém pátrání ale policie na palubě objevila pouze Madsena. Ten tvrdil, že Wallovou v noci vysadil v odlehlé části kodaňského přístavu. Později výpověď změnil s tím, že novinářka zemřela na palubě a on její tělo hodil do moře. Vyšetřovatelé ke konci srpna skutečně nalezli tělo Wallové, bylo to ale pouze torzo bez hlavy a končetin (více jsme psali zde).