Zeman podepsal patnáct zákonů. Stvrdil i konec kožešinových farem

Zákaz se týká devíti kožešinových farem, které v České republiky jsou, a vztahuje se na chov lišek a norků. Celkem se podle organizace Svoboda zvířat jedná asi o dvacet tisíc zvířat. Majitelé farem již dříve poukázali na to, že český trh zaplní chovatelé kožešin z jiných zemí. Za zrušené farmy dostanou provozovatelé od státu kompenzace.

Podrobnosti způsobu a rozsahu náhrady má stanovit vyhláškou ministerstvo zemědělství. Dostat by je měli zpravidla v případě, pokud chov zahájili před koncem loňského června. Výše příspěvku by ale neměla přesáhnout roční čistý zisk z chovu za posledních pět let.

„Přijetí novely je pro nás obrovským zadostiučiněním, neboť jde o vyvrcholení osmnáctiletého úsilí od doby, kdy kampaň za zákaz kožešinových farem v ČR spustila,“ uvedla Lucie Hemrová ze Svobody zvířat.

Zákaz kožešinových farem od roku 2019 schválil minulý týden Senát (psali jsme zde).

Vyšší zvýhodnění dárců krve a kostní dřeně

Zeman také podepsal novelu zákona o daních z příjmů, která zvyšuje daňové zvýhodnění bezúplatných dárců krve a kostní dřeně. Za odběr krve si budou moci dárci odečíst od daňového základu 3 000 korun místo dosavadních 2 000 korun. Dárci kostní dřeně si budou moci nově odečíst od daňového základu 20 000 korun.

S novelou zákona přišli ve Sněmovně poslanci TOP 09 a Starostů. Ve svém návrhu argumentovali tím, že dvoutisícová částka za odběr krve pochází z roku 1996, kdy byla průměrná mzda 9 825 korun. Nyní už podle nich nepůsobí motivačně. „Jde o částku symbolickou, která ale dárcům krve ukazuje, že si společnost jejich aktivity cení,“ řekla při jednání v Senátu poslankyně Věra Kovářová (STAN, za TOP 09).

Vláda návrh podpořila. Ve Sněmovně, která změnu daňového zákona schvalovala ve zrychleném režimu již v prvním čtení, pro návrh hlasovalo 104 ze 105 přítomných poslanců, proti nebyl nikdo. V Senátu pro návrh hlasovalo 62 z přítomných 65 senátorů, proti nebyl žádný z nich.

Jde o druhý pokus skupiny poslanců vyšší zvýhodnění prosadit. Předchozí pokus předkladatelé v březnu stáhli. Důvodem bylo to, že tehdejší ministr financí Andrej Babiš (ANO) k němu chtěl předložit pozměňovací návrh na zdanění výnosů z některých korunových dluhopisů. Kovářová tehdy uvedla, že nechce dopustit, aby se kvůli novele strhla politická mela plná faulů a osobních útoků.

Mezi dalšími podepsanými zákony je novela zákonu o obecní policii, posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, pojistném na sociální zabezpečení, evropských politických stranách, České obchodní inspekci a o ochraně spotřebitele, o ochraně utajovaných informací či o vojácích z povolání. Zeman také podepsal novelu o advokacii, účinnosti některých smluv, o zvláštních podmínkách účinnost některých smluv či zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže.

