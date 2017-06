Kdo bude kritizovat výstavbu supermarketů či hal? Novelu řeší Senát

„Zákon v sobě obsahuje dobré a špatné věci. Podporujeme například zkrácení doby schvalování územních plánů nebo spojené stavební a územní řízení. Na druhé straně nemůžeme podpořit vynechání možnosti vypořádání nebo odvolání vůči závaznému stanovisku dotčneného orgánu nebo omezení veřejnosti se k některým věcem vyjadřovat,“ prohlásil předseda senátorského klubu ODS Miloš Vystrčil během dopolední tiskové konference. Podle něj je názor Senátu na zákon rozdělený.

Sněmovnou prošla na počátku dubna novelizace stavebního zákona, která má zkrátit řízení u liniových staveb, tedy zejména silnic, dálnic či železnic, až o dva roky. Zastánci nového zákona tvrdí, že Česko je v povolování nových staveb jedním z nejpomalejších států v Evropě (více jsme psali zde).

S novelou ovšem nesouhlasí ekologické organizace. Těm se nelíbí některé pozměňovací návrhy, které do novely prosadil poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna. Fakticky by vyloučily veřejnost, které se stavba přímo nedotýká (tedy zejména různá občanská sdružení), z připomínkování i jiných než liniových staveb. Asociace Zelený kruh tvrdí, že by se stávající podoba novely dotkla i připomínkování průmyslových zón, skladovacích hal či supermarketů.

Lidé by se k nim mohli vyjádřit pouze ve chvíli, kdy projekty budou mířit k vyhodnocení jejich vlivu na životní prostředí EIA. I to však bude podle ředitele Zeleného kruhu Daniela Vondrouše problém. „Především se EIA už nevztahuje na drtivou většinu staveb, které se u nás staví. Tedy typu různých hal, garáží, parkovišť, administrativních center či hypermarketů,“ vysvětlil redakci iDNES.cz svůj pohled na věc.

Stejný názor má i pět bývalých ministrů životního prostředí Ladislav Miko, Libor Ambrozek, Jan Dusík, Bedřich Moldan nebo Martin Bursík, kteří se připojili k petici Vraťte lidem práva, pod níž se podepsalo téměř 7 900 lidí.

„Nechce se mi věřit, že v době, kdy takřka celý svět participaci svých občanů na veřejné správě posiluje a podporuje, se my zde v České republice vydáme opačným směrem. Navržené řešení sleduje zvrácenou logiku ‚není stěžovatel - není problém‘, a tak věřím, že Senát vrátí diskusi k respektování nabytých práv občanů,“ prohlásil Ladislav Miko.

Omezení účasti ekologických organizací

Foldyna prosadil do novely zákona také omezení účasti ekologických občanských sdružení, aby nemohla blokovat nejrůznější stavby (více jsme psali zde). „Chci omezit vstup a vliv takzvaných různých ekologických spolků a iniciativ. Domnívám se a jsem přesvědčen, že v současné době povolovací procesy v České republice jsou do jisté míry hendikepem pro příchod nových investorů. Nepředvídatelnost toho, co se tady v zemi bude odehrávat v povolovacím procesu, tím myslím stavební řízení, je tak složitá, že ti lidé od nás odcházejí,“ řekl Foldyna ve Sněmovně s tím, že problém se týká i domácích investorů.

„Přijetí pozměňovacího návrhu neznamená, že by do budoucna nebyla zajištěna ochrana přírody a krajiny. Ochranu tohoto veřejného zájmu vždy hájí příslušný dotčený orgán, tj. orgán ochrany přírody a krajiny. Nic se nemění na vstupu tzv. dotčené veřejnosti do řízení podle stavebního zákona,“ řekl iDNES.cz mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Vilém Frček.

Proti tomu se postavili právníci z Katedry práva životního prostředí Univerzity Karlovy. „Navrženou změnu považujeme z právního i věcného hlediska za nepřijatelnou, protože je v rozporu s principy ochrany veřejného zájmu, přiměřenosti a demokratické veřejné správy,“ uvedli ve svém stanovisku k zákonu.

D8 zdržovaly roky stavební úřady, ekologové jen měsíce

Právníci z Univerzity Karlovy upozornili i na to, že se žádná státem zpracovaná studie nezabývá příčinami nepřiměřené délky správních řízení vedených podle stavebního zákona. Neexistují tedy důkazy, že by ekologické spolky nepřiměřeně prodlužovaly délku povolovacích řízení.

Zelený kruh uvádí jako příklad prodlužované liniové stavby schvalování dálnice D8 v Českém středohoří, které začalo už v roce 1995. Až 11 let zde trvalo schvalování ze strany pěti různých stavebních úřadů a ministerstva životního prostředí. Účastníci řízení - spolky - měly na vyjádření ke stavbě zpravidla patnáct dní a ojediněle i jeden měsíc. A přestože ekologické organizace podaly až 26 žalob na stavbu, z nichž třináct vyhrály, soudní spory neměly na délku rozhodování a ani výstavbu podstatný vliv, neboť soud jim nepřiznával odkladné účinky.

Dálnice byla po problémech se sesuvem z června 2013 půdy uvedena do zkušebního provozu na jeden rok až loni v prosinci (více zde).