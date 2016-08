Nové zuby z Mexika, kloub od Indů. Američané se za operací hrnou do světa

Žijete si svůj život penzisty na Floridě nebo v Arizoně a máte báječnou příležitost, jak ušetřit peníze a ještě si užít. A může vám být klidně čtyřicet, to je jedno. No, tři korunky, které potřebujete nutně nasadit do úsměvu, výměna kyčelního kloubu nebo aspoň plastika prsou, to nejsou zrovna věci, na které byste se měli těšit jako na dovolenou.

Omyl: spousta firem přesvědčuje Američany, že přesně takhle by to měli brát.

A navíc ušetří spoustu peněz.

Výsledkem je, že letos odjede za lékaři do ciziny skoro 1,5 milionu Američanů.

Byli by hloupí, kdyby to neudělali. Když si necháte udělat celokeramickou zirkonovou korunku doma v Oregonu, bude vás stát 1 490 dolarů. Když si zajedete na kliniku nazvanou Dr. Mexico, která je v Tijuaně jen jeden blok od státní hranice na adrese Juan Ruíz de Alarcón 1572, zaplatíte 500 dolarů. Budova je pěkná, moderní, prosklená. Je vidět, že Američané si to umějí spočítat a mexickým zubařům se daří dobře.

Cestami do Mexika, kam se jezdí dodnes, to kdysi začínalo. Teď už je Američanům mířícím pod skalpel nebo pod vrtačku svět takřka malý.

Letadlem k lékaři

Protože lékařská péče v USA je hodně drahá, stále víc jich sedá do letadel a cestuje přes půl zeměkoule i dál, aby se nechali ošetřit.

Američtí lékaři jsou samozřejmě pohoršeni. Není divu: zdravotní turistika, jak se rostoucímu fenoménu říká, je stroj na peníze, které z něj vypadávají ve stále větších balících. Nyní má celosvětově hodnotu 439 miliard dolarů, ale za devět let už to mají být dokonce tři biliony dolarů.

A zemí, jejíž obyvatelé tenhle stroj krmí nejvíc, je Amerika. Agentura Patients without Borders (Pacienti bez hranic), která je asi nejuznávanějším zdrojem spotřebitelských informací v oboru zdravotnické turistiky, uvádí, že Američané ročně v cizině zaplatí zalékařskou péči 45 až 72 miliard dolarů. Průměrně je zákrok stojí 3 800 až 6 000 dolarů. Pozor: v tom už je započítána doprava na místo a pobyt.

A někdy ještě něco navíc. Zahraniční kliniky nabízejí pobyt v resortech, které vypadají přesně jako ty, kam lidé jezdí na dovolenou. Platí to také pro partnera nebo partnerku. Klinika je součástí areálu, takže zatímco jeden se léčí, druhý se rekreuje, a pak už se šťastně rekreují oba.

Finančně je to výhodné. Například výměna kolenního kloubu, která v USA stojí 35 000 až 60 000 dolarů, vyjde i s pobytem v resortu v Kostarice nebo v Indii maximálně na 23 000 dolarů.

Zní to samozřejmě trošku podezřele: necháte si vytrhnout zub nějakým kovářem v zapadlé mexické vesnici a jásáte, že jste ušetřili? Ale tak to není. Zprostředkovatelské firmy dohazují ve vlastním zájmu kliniky a nemocnice s vysokou úrovní. Dokonce je už několik pojišťoven, které zdravotní turistiku nabízejí klientům a platí jim nejen náklady zákroku, ale i cestu.

Objevují se i hlasy, že to je jediná úniková cesta pro americké zdravotnictví, než ho definitivně uškrtí stahující se smyčka vysokých nákladů, v níž systém kvůli zvýšení ceny i riziku z žalob o astronomické odškodnění za neposkytnutí té nejlepší péče nutí lékaře poskytovat to nejnákladnější ošetření, i když není potřeba.

Nakolik je zdravotnická turistika výhodná, je vidět z následujícího srovnání cen v amerických nemocnicích a v zemích, které patří k nejčastějším cílům zdravotnických turistů. Zveřejnila ho agentura Patients without Borders. V Brazílii Američan ušetří za péči v průměru 20 až 30 procent, v Kostarice až 65 procent, v Indii 65 až 90 procent, v Malajsii 65 až 80 procent, v Singapuru 25 až 40 procent, na Tchaj-wanu 40 až 55 procent, v Thajsku 50 až 70 procent a v Turecku 50 až 65 procent. To už je docela hezký rozdíl.

Nejen úspory

Američané však nejezdí na klasické zákroky jen kvůli tomu, aby ušetřili, ale proto, že v cizině nemusí čekat tak dlouho. Anebo proto, že jim tam lékaři udělají věci, které by jim doma nikdo nepovolil.

Mezi tři nejčastější zákroky, které si lidé nechávají dělat v cizině, patří samozřejmě kosmetická chirurgie, zubařina a umělé oplodnění.

Někdy to má až fordovský rozměr. Asi čtyři kilometry od arizonského města Yuma, které znáte z westernů, je na mexické straně hranice městečko Los Algodones. Je to díra s pěti tisíci obyvateli. Ale hlásí se hrdě k napůl ironickému titulu zubařská metropole Mexika.

Ordinace tam má asi 350 zubařů. K tomu je tam spousta dentistických laboratoří, kde za den dva vyrobí korunky, můstky, a dokonce umělé zuby. Není divu, že do Yumy, kde je mezinárodní letiště, se sjíždějí lidé z celé Ameriky, a dokonce až z Kanady.