Němci byli na zadržení Nováka připraveni, „přihráli“ jim ho Američané

Na letišti ve Frankfurtu nad Mohanem přistává letadlo z amerického Los Angeles. Na palubě sedí exsenátor Alexandr Novák, kterého čeští policisté shánějí, aby jej mohli obvinit v kauze machinací s evropskými dotacemi. Ač je Štědrý den, na letišti už na Nováka čekají němečtí policisté s eurozatykačem.

Nebyla to náhoda. MF DNES totiž zjistila, že Novákův odjezd ze Spojených států, kde v­ době české policejní razie pobýval, byl nedobrovolný. „Pomohlo, že ho tam Američané nechtěli,“ sdělil důvěryhodný zdroj MF DNES. Pokud by Novák v USA zůstal, bylo by pro zdejší úřady složitější dostat jej zpátky do Česka a začít ho stíhat. Jeho zadržení v Německu jim tak situaci ulehčilo.

Ministerstvo spravedlnosti již potvrdilo, že nyní probíhá předávací řízení. Jestli byl Novák z USA vysloveně vyhoštěn, nechce ministerstvo ani žalobce Tomáš Minx komentovat s ­odkazem na „potřebu chránit účel trestního řízení“.

Ministerstvo spravedlnosti usiluje o vydání Nováka do Česka. Ukázalo se, že má německé občanství. Mluvčí ministerstva spravedlnosti Tereza Schejbalová v úterý uvedla, že tato skutečnost nebrání Novákovu vydání (více čtěte zde).

Němci Nováka zatkli na základě vydaného eurozatykače (více o zatčení zde). Novák je mezi obviněnými v kauze Regionálního operačního programu Severozápad, která se týká evropských dotací v Ústeckém a Karlovarském kraji. V případu je celkem obviněno 24 lidí, jsou mezi nimi politici, vysocí úředníci a podnikatelé.

Bývalý senátor Novák byl v minulosti odsouzený za přijetí čtyřicetimilionového úplatku. V roce 1999, kdy byl Novák chomutovským starostou, město prodalo akcie Severočeské energetiky a Severočeské plynárenské společnosti za více než 317 milionů korun německé firmě VNG Leipzig, která za zprostředkování koupě poslala 2,27 milionu marek Petru Schmelovi. Podle obžaloby ale neskončily u něj, nýbrž na rakouském soukromém účtu Novákových.

Krajský soud mu za to uložil čtyřleté vězení a půlmilionovou pokutu, kterou Novák zaplatil. Za mřížemi ale pobyl jen dva roky, poté ho soud podmínečně propustil. Zaručil se za něj motorkářský klub Gryphons (více čtěte zde).