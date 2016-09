Norská kadeřnice neostříhala ženu v hidžábu. U soudu dostala pokutu

Obhájkyně sedmačtyřicetileté Norky uvedla, že se proti rozhodnutí soudu odvolá. Kadeřnici hrozil za náboženskou diskriminaci až šestiměsíční trest odnětí svobody, píše server The Local.



Norka Merete Hodneová má kadeřnický salon v jihonorském městečku Bryne jižně od Stavangeru. Loni v říjnu do salonu přišla čtyřiadvacetiletá zákaznice Malika Bayanová s přítelkyní a obě měly na sobě hidžáb. Kadeřnice prohlásila, že „takové lidi neobsluhuje“, a vyzvala muslimky, aby šly jinam.

Kadeřnice podle soudu „úmyslně diskriminovala Bayanovou a vykázala ji ze salonu kvůli její muslimské víře“. Soud rovněž uvedl, že Hodneová dříve působila v několika organizacích kritických k islámu.

Kadeřnice soudu řekla, že hidžáb nevnímá jako náboženský symbol, ale jako symbol politický, který reprezentuje ideologii, jež ji děsí. „(Šátek) vnímám jako symbol totality. Když vidím šátek, nemyslím na náboženství, ale na totalitní ideologie a režimy,“ dodala.

Poukázala také na to, že kdyby Bayanovou jako zákaznici přijala, pak by nemohla do kadeřnictví vpustit žádné mužské klienty, protože muslimka by se před nimi nesměla ukázat s odhalenými vlasy.