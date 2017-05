V Evropě přibývá zákazů obřízky a rituálních porážek, zasahují i židy

Norská Pokroková strana je považována za ostře protiimigrantskou a hlavně protiislámskou stranu. Na svém víkendovém sjezdu mimo jiné odhlasovala, že bude bojovat za zákaz hidžábu (muslimského šátku) na školách. Kromě toho však hodlá prosadit i zákaz rituální obřízky u chlapců mladších 16 let.

To zní hrozně nejen muslimům, kteří dnes tvoří více než 2/3 všech obřezaných mužů na světě, ale hlavně židům, pro něž je obřízka součástí náboženství (chlapci ji mají podstoupit už 8. den po narození).

Pouhý den předtím přitom parlament ve Valonsku, největším ze tří belgických regionů, dokonce schválil zákon zakazující rituální porážky zvířat. Týká se to jak muslimského způsobu halal, tak židovského košer. A podobný zákon chystá i další belgický region, Vlámsko.

V pozadí těchto kroků v Evropě jsou oficiálně motivy, které nijak nesouvisejí s náboženstvím. V případě zabíjení zvířat jde o jeho humánnost. Jak košer, tak halal spočívá v tom, že řezník zvířeti rychle podřízne hrdlo, což mimo jiné způsobí, že z masa vyteče krev. Především ochránci zvířat však požadují, aby byla zvířata před zabitím omráčena (a aby tak necítila bolest).

Co se týká boje proti mužské obřízce, její odpůrci tvrdí, že tento zákrok způsobuje duševní i fyzickou újmu dětem a je nepřípustným zásahem do lidských práv. Přesně tak to zdůvodnila i norská Pokroková strana. A její šéfka Siv Jensenová pro jistotu dodala, že strana „trvale podporuje Izrael“.

„Největší útok od dob nacismu“

Jenže právě kritika ze strany židovských organizací nyní zní z pochopitelných důvodů hlasitěji než ta muslimská. A není to poprvé - porážku zvířat bez omráčení už dříve zakázaly například Dánsko, Švýcarsko či Nový Zéland.

Proti zákazům rituálních porážek zvířat se tvrdě ohradil mimo jiné Evropský židovský kongres. „Takovéto rozhodnutí vysílá děsivou zprávu židovským komunitám na celém kontinentě: Židy tu nechceme,“ uvedl předseda kongresu Moše Kantor. „Vyzýváme zákonodárce v Belgii, aby zrušili opatření, které je v této zemi největším útokem na židovská náboženská práva od nacistické okupace během druhé světové války,“ dodal Kantor.

Stejnou kritiku nyní sklízí i akce norské vládní strany proti mužské obřízce. „Je to velmi smutná zpráva,“ řekl norskému listu Aftenposten šéf tamní židovské komunity Ervin Kohn. „Ta strana přitom ví, že pro tento krok nezíská v parlamentě většinu. Je to jen vyslání signálu, že jsme v této zemi nevítaní,“ dodal. A vyzval Nory, aby ve volbách chystaných na letošní podzim opravdu zvážili, jestli chtějí dál volit tuto stranu.