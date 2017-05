Vůdce Nočních vlků: Zkrvavené pahýly Ruska se hojí a Evropa to vidí

Když se podsaditý motorkář v kožené vestě objevil na hlavním doněckém bulváru, v davu lidí proudících z vojenské přehlídky k výročí vítězství nad Hitlerem to zašumělo. To je Chirurg, šeptali si a hrnuli se k němu, aby si pořídili společnou fotku.



Alexandr Zaldostanov, jak se vůdce Nočních vlků jmenuje občanským jménem, si postavení celebrity užíval. Ochotně pózoval s bábuškami i dětmi v rudoarmějských uniformách a neodmítl ani žádost iDNES.cz o rozhovor.

„Bylo to velmi nostalgické, srdečné, emotivní a slavnostní,” pochvaloval si oslavy na Den vítězství v srdci Doněcké lidové republiky. „Je to něco, co v globalizaci 21. století už téměř zmizelo a za co se my bijeme. Na této přehlídce jsem pochopil, že moje vlast je zpátky, její zkrvavené pahýly se už hojí. Vrací se Rusko, o které jsme v 90. letech přišli,” ohlédl se za chaotickými časy po rozpadu SSSR.

Noční vlci nejsou obyčejný motorkářský gang. Jsou přímo financováni ruským státem, opozice mluví o desítkách milionech rublů ročně. V řevu jejich harleyů se mísí motorkářské chlapáctví s ruským nacionalismem, nostalgií po dobách Sovětského svazu a pravoslavnou ortodoxií. Sám Vladimir Putin čas od času osedlá trojkolku a za účasti televizních štábů s nimi vyrazí na projížďku.

Noční vlci na sebe v Evropě upozornili spanilými jízdami do Berlína u příležitosti květnových oslav konce války. Loni i letos na své cestě projeli i Prahou, kde na Olšanských hřbitovech uctili památku sovětských vojáků. Na Václavském náměstí je čekali aktivisté s vlajkami Evropské unie či Ukrajiny (více čtěte zde). Chirurg se výletu do Berlína nezúčastnil, protože se na něj kvůli jeho angažmá při anexi Krymu vztahují evropské sankce.



Noční vlci (Nočnyje volki) V roce 1983 začala skupina motorkářů v Moskvě organizovat nelegální rockové koncerty. Oficiálně klub vznikl pod jménem Noční vlci - Night wolves MC Russia 31. května 1989. Na počátku 90. let založili v Moskvě údajně první rockový klub v Rusku Sexton a později své aktivity rozšířili například o tetovací salon, organizování motorkářských závodů a exhibic. Klub také stál u zrodu ruské Asociace motorkářů.

Své pobočky mají také v Bělorusku, na Ukrajině, v Lotyšsku, Makedonii, Srbsku, Bulharsku a Německu.

Klub má v současnosti asi 5000 členů, novým členem se může stát ten, koho doporučí již stávající člen a minimálně dva roky se podílí na aktivitách klubu.

Zaldostanov je toho názoru, že evropský pohled na Rusko se za poslední roky změnil. „Dnes všichni táhneme za jeden provaz. Evropané začínají chápat, co se děje. Satanská protiruská propaganda byla odhalena a na lidi už nezabírá,” vysvětlil nám rázně čtyřiapadesátiletý rodák z ukrajinského Kirovohradu, který se podle legendy dal na víru, když ho na silnici zastavil pravoslavný kněz a nakázal mu, aby změnil svůj hříšný život a pomohl zachránit Svatou Rus.



„Byli jsme svědky toho, jak vlajku Doněcké a Luhanské oblasti a vlajku Vítězství (vlajka, kterou rudoarmějci vyvěsili roku 1945 na Reichstag - pozn. red.) vezli k památníku vojáků osvoboditelů v Treptowském parku v Berlíně. A tyto vlajky vezli Evropané. Když Evropská unie vyhlásila dechristianizaci, byly všechny mosty strženy a už jsme neměli nic společného. Vlajka Vítězství nás opět spojila. A toho se oni bojí, kvůli tomu šílí. Vidí, že lidé nás podporují,” vzkázal Chirurg z centra povstalecké metropole Donbasu na Západ.