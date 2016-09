Chovanec: Nikdy nebudu kandidovat proti Sobotkovi. Měl by ale přitvrdit

„Potřebujeme každý názorový proud, každého člena. A lepším tmelícím prvkem je Bohuslav Sobotka. Já jen doufám v to, že trochu přistoupí na hru Andreje Babiše a bude tvrdší,“ vyslovil v rozhovoru přání Chovanec.

Řekl, že bude podporovat Sobotku, ať podzimní volby dopadnou pro ČSSD jakkoli. „A pokud bude chtít, abych v jeho týmu byl, budu se ucházet o funkci místopředsedy. Jinou ambici prostě nemám,“ řekl ministr vnitra.

Přidal argument, že Sobotka je mladší než on a že si „na začátku tohoto mandátu něco slíbili“. Druhý muž ČSSD a ministr vnitra v rozhovoru popisuje sociální demokracii jako stranu mnoha proudů a říká, že on sám by pro některé z nich nebyl přijatelný.

Svá slova, že se nikdy nechce stát předsedu ČSSD doplnil, že si svou kandidaturu „neumí představit“ a že nikdy nebude kandidovat proti Sobotkovi. Premiér už dříve řekl, že na jarním sjezdu strany v Brně bude chtít svou funkci obhajovat. (více zde)

Jsme milimetr nad propastí, hodnotí ministr vztahy ANO a ČSSD

K tomu, že prezident Miloš Zeman predikoval, že i po parlamentních volbách v příštím roce budou ČSSD a ANO spolupracovat, protože jsou si de facto souzeny, Chovanec říká, že „jsme těsně u pásky, kterou pokud překročíme, bude další spolupráce velmi složitá“.

„Jsme asi tak milimetr nad propastí,“ popsal spolupráci mezi oběma nejsilnějšími stranami. Ty rozděluje názor na reformu policie či podobu zákona o střetu zájmů, který má členům vlády omezit možnost podnikat či vlastnit média.

Šéf ANO a druhý nejbohatší muž v zemi Babiš je vlastníkem Agrofertu a jeho prostřednictvím mediálního domu MAFRA, do nějž patří i server iDNES.cz, deníky MF DNES, Lidové noviny a Metro. Vlastní i Rádio Impuls a hudební televizi Óčko.