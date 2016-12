Na jihu Nigeru se vzdalo 31 bojovníků Boko Haram, doufají v omilostnění

„Jednatřicet mladých lidí z města Diffa, kteří byli mnoho let přívrženci Boko Haram, se rozhodlo vzdát,“ napsal v úterý na twitteru nigerský ministr vnitra Mohamed Bazoum. Komentář doplnil fotografií, na které projíždí u severovýchodní hranice s Nigérií.

Ukradené Vánoce Nigerijské školačky propuštěné ze zajetí Boko Haram přišly o Vánoce s rodinou, aby se s nimi mohl vyfotit místní politik. S rodiči se mohly setkat až poté, co na místo dorazil tamní guvernér Kashim Shettima, který se s dívkami nechal vyfotit a slavnostně je předal jejich rodičům. „Jde o jedno z nejnepodařenějších vánočních slavnostních setkání na světě. Loňské Vánoce dívkám zkazili teroristé, o ty letošní je okradla vláda,“ řekl právník v oblasti lidských práv Emmanuel Ogebe. Jednadvacet dívek, které byly v zajetí od dubna 2014, bylo propuštěno v říjnu na základě dohody mezi nigerijskou vládou a Boko Haram. V zajetí však zůstává dalších 219 školaček.

„Dozvěděl jsem se, že první, kteří se vzdali, nebyli zatčeni, a tak jsem se vzdal,“ řekl nigerské televizi bývalý bojovník Boko Haram. „Očekáváme, že nás vláda omilostní, abychom mohli pomáhat s rozvojem a vyrovnat se s traumatem,“ dodal.

V červnu několik desítek tisíc lidí uprchlo z Diffy kvůli útokům Boko Haram. Přívrženci této extremistické organizace v září v oblasti zabili pět nigerských vojáků. Zatím není jasné, co se s bývalými bojovníky Boko Haram stane. Úřady se podle médií domnívají, že se mohou znovu integrovat do společnosti. Podle jednoho bezpečnostního zdroje se o dalším postupu mělo jednat ve středu, žádné bližší informace zatím nejsou známy.

Příslušníci Boko Haram za posledních sedm let zabili zhruba 15 tisíc lidí a vyhnali přes dva miliony osob z domovů. Cílem sedm let trvajícího povstání bylo vytvořit v Nigérii stát s přísnými islámskými pravidly. V posledních letech se konflikt přesunul také do sousedního Nigeru, Čadu a Kamerunu.

Několik set bojovníků Boko Haram se v říjnu a v listopadu vzdalo v Čadu. Hlavním důvodem byla ztráta území.

Začátkem roku 2015 skupina ovládala území o velikosti Belgie, o značnou část přišla v důsledku vojenských protiútoků. Tento týden nigerijská armáda dobyla jednu z posledních bašt radikální islamistické organizace Boko Haram na severovýchodě země - les Sambisa.